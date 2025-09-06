Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

Los Pumas iniciaron su camino en la tercera fecha del Rugby Championship con un duelo muy disputado frente a Australia en el Queensland Country Bank Stadium. El partido estuvo marcado por la intensidad y la alternancia en el marcador, aunque terminó con derrota 28-24 para los dirigidos por Felipe Contepomi.
Durante gran parte del encuentro, Argentina mostró orden y determinación. Gracias a la precisión de Santiago Carreras con el pie y los tries de Bautista Delguy y Mateo Carreras, la ventaja fue albiceleste hasta los instantes finales. Sin embargo, la reacción australiana inclinó la balanza.
El golpe definitivo llegó con un try de Angus Bell en la última jugada. Esa acción selló una remontada que dejó a los argentinos sin premio pese al esfuerzo colectivo. Como consuelo, el equipo sumó el punto bonus defensivo por la corta diferencia.
En la previa de este choque, Argentina había debutado en casa con una caída 41-24 ante los All Blacks en Córdoba, pero una semana después logró una histórica victoria 29-23 frente a Nueva Zelanda en Buenos Aires. La competencia, sin embargo, volvió a ponerlos a prueba lejos de su tierra.
Lo que viene
El seleccionado volverá a jugar el 13 de septiembre contra el mismo rival en el Sydney Football Stadium. Más adelante, deberá visitar a Sudáfrica y cerrará su recorrido en Londres ante Inglaterra. Australia, un rival especial para los Pumas, ha sido testigo de victorias emblemáticas en ediciones anteriores del torneo.