Secciones
DeportesRugby

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

Los de Contepomi ganaban, pero un try en la última jugada los privó de la gloria. El próximo sábado volverán a salir a la cancha en Sydney.

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia
Hace 25 Min

Los Pumas iniciaron su camino en la tercera fecha del Rugby Championship con un duelo muy disputado frente a Australia en el Queensland Country Bank Stadium. El partido estuvo marcado por la intensidad y la alternancia en el marcador, aunque terminó con derrota 28-24 para los dirigidos por Felipe Contepomi.

Durante gran parte del encuentro, Argentina mostró orden y determinación. Gracias a la precisión de Santiago Carreras con el pie y los tries de Bautista Delguy y Mateo Carreras, la ventaja fue albiceleste hasta los instantes finales. Sin embargo, la reacción australiana inclinó la balanza.

El golpe definitivo llegó con un try de Angus Bell en la última jugada. Esa acción selló una remontada que dejó a los argentinos sin premio pese al esfuerzo colectivo. Como consuelo, el equipo sumó el punto bonus defensivo por la corta diferencia.

En la previa de este choque, Argentina había debutado en casa con una caída 41-24 ante los All Blacks en Córdoba, pero una semana después logró una histórica victoria 29-23 frente a Nueva Zelanda en Buenos Aires. La competencia, sin embargo, volvió a ponerlos a prueba lejos de su tierra.

Lo que viene

El seleccionado volverá a jugar el 13 de septiembre contra el mismo rival en el Sydney Football Stadium. Más adelante, deberá visitar a Sudáfrica y cerrará su recorrido en Londres ante Inglaterra. Australia, un rival especial para los Pumas, ha sido testigo de victorias emblemáticas en ediciones anteriores del torneo.

Temas Los PumasRugby Championship
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán está de la cabeza
1

Tucumán está de la cabeza

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
2

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
3

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
4

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
5

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las escribanas de la historia
6

Las escribanas de la historia

Más Noticias
A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las escribanas de la historia

Las escribanas de la historia

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Tucumán está de la cabeza

Tucumán está de la cabeza

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Comentarios