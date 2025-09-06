Una vecina de Bella Vista recuperó su cartera gracias al programa Ojos en Alerta

La intendenta Paula Quiles recordó que el programa Ojos en Alerta comenzó a implementarse en la gestión de Sebastián Salazar y actualmente se mantiene fortalecido en su administración. “Ojos en Alerta es un programa que se empezó a aplicar en Bella Vista durante la gestión de Sebastián Salazar y que continúa en nuestra gestión. Es una herramienta que sirve para prevenir delitos y para que todos los vecinos colaboremos con mejorar los índices de seguridad. Estamos muy orgullosos de que Mirian haya podido encontrar sus pertenencias y que no le faltara nada de su cartera”, afirmó.