Una vecina de Bella Vista recuperó su cartera gracias al programa Ojos en Alerta

Una vecina logró recuperar su cartera con una importante suma de dinero gracias al funcionamiento del programa Ojos en Alerta, que se aplica en Bella Vista como herramienta de prevención ciudadana.
El hecho fue celebrado tanto por la beneficiaria como por las autoridades municipales. Mirian Ávila expresó su emoción y agradecimiento: “Cuando uno pierde dinero en la vía pública es lo primero que falta, pero gracias a Dios no me ha faltado nada, está todo completo”, destacó.
De acuerdo con la información brindada por la policía, la vecina había olvidado la cartera en la Plaza Yrigoyen. Dentro había más de $700.000, que fueron devueltos en su totalidad a la dueña.
La intendenta Paula Quiles recordó que el programa Ojos en Alerta comenzó a implementarse en la gestión de Sebastián Salazar y actualmente se mantiene fortalecido en su administración. “Ojos en Alerta es un programa que se empezó a aplicar en Bella Vista durante la gestión de Sebastián Salazar y que continúa en nuestra gestión. Es una herramienta que sirve para prevenir delitos y para que todos los vecinos colaboremos con mejorar los índices de seguridad. Estamos muy orgullosos de que Mirian haya podido encontrar sus pertenencias y que no le faltara nada de su cartera”, afirmó.
“En Bella Vista hemos destinado una gran inversión en nuestro Centro de Monitoreo, vehículos para las fuerzas de seguridad y de Atención Ciudadana. Por eso, nuestra ciudad es una de las que menores índices de inseguridad tiene. Y eso es posible gracias a un trabajo en conjunto entre todos”, destacó.
¿Cómo funciona Ojos en Alerta?
El sistema de seguridad ciudadana permite a los vecinos enviar alertas y reportes en tiempo real a través de WhatsApp, lo que garantiza una comunicación directa con las fuerzas de seguridad y el municipio.