“Estamos felices de que los chicos puedan estudiar nuestra historia”

Una verdadera fiesta del conocimiento. Así calificaron las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia a la primera semifinal del concurso “Enseñame Tucumán” que tuvo lugar este viernes por la tarde en los estudios de LG Play.
“Estamos felices de que nuestros chicos puedan estudiar la historia de su provincia ya que, por el centralismo porteño, siempre veíamos la historia del país desde Buenos Aires”, celebró la ministra Susana Montaldo. “Los chicos se han preparado muy bien, conocen historias que antes no habían escuchado, y eso nos permite valorar el lugar donde vivimos, construir nuestra identidad”, resaltó.
La ministra también manifestó su alegría porque “ahora los jóvenes le den un espacio a poder leer, a enterarse de nuestros personajes, a identificarse con algunos de ellos y a conocer historias que tal vez nunca habían leído, escuchado o prestado atención”.
“Es un orgullo que estos chicos hayan llegado a estas instancias, tras haber participado entre más de 2.500 estudiantes. Para nosotros, ellos ya ganaron, es muy valorable lo que hicieron”, sostuvo Guadalupe Corral, subdirectora de Educación Pública de Gestión Privada. “Es muy importante que ellos tengan esta capacidad de hacer propias la historia, la cultura de nuestra provincia, nuestras raíces. Es un orgullo muy grande para nosotros”, añadió.
Julieta Teitelbaum, directora de Educación Secundaria, también se mostró orgullosa: “Estoy feliz, esto es una fiesta: una fiesta del conocimiento, una fiesta del saber. Los chicos están contentos, recién decían que se quedaron hasta la noche estudiando y que hasta dejaron de ver videos en TikTok para enfocarse en esto”. En ese sentido, advirtió: “Veamos que los adolescentes tienen muchas cosas para decirnos, para enseñarnos, y hoy son ellos los que nos van a enseñar de Tucumán”.
Esa alegría fue compartida por quienes hacen LA GACETA, que se mostraron felices por haber recibido a los estudiantes en la Redacción del diario. “Para nosotros es un orgullo recibirlos, abrir las puertas de nuestra casa, poder mostrar lo que es LA GACETA y lo que hacemos a diario, poder mostrarles nuestros espacios y que compartan con nosotros. Es un orgullo y un placer recibirlos y hacer este programa”, dijo Julieta Asaf, Gerenta de Planificación y Control de LA GACETA.
De la misma manera se expresó Roberto Delgado, Secretario de Redacción: “Me parece que está fantástica la Redacción así, llena de gente, como en los viejos tiempos; sentimos que está la sociedad entera acá, representada y trabajando sobre los temas que nos interesan a nosotros, que son específicamente lo que pasa en Tucumán”, dijo, en medio de un clima inusual para ese espacio, que esta vez estaba repleto de jóvenes y color. “Estamos muy contentos con esto y nos parece que trabajar sobre la cultura y la historia de Tucumán era algo que tenía que darse en algún momento, algo que tenía que producirse, como una deuda por cumplir, y estamos muy orgullosos de participar”, afirmó el periodista.