“Estamos felices de que los chicos puedan estudiar nuestra historia”

De la misma manera se expresó Roberto Delgado, Secretario de Redacción: “Me parece que está fantástica la Redacción así, llena de gente, como en los viejos tiempos; sentimos que está la sociedad entera acá, representada y trabajando sobre los temas que nos interesan a nosotros, que son específicamente lo que pasa en Tucumán”, dijo, en medio de un clima inusual para ese espacio, que esta vez estaba repleto de jóvenes y color. “Estamos muy contentos con esto y nos parece que trabajar sobre la cultura y la historia de Tucumán era algo que tenía que darse en algún momento, algo que tenía que producirse, como una deuda por cumplir, y estamos muy orgullosos de participar”, afirmó el periodista.