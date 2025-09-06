Protagonistas de una semifinal inolvidable

Escuela Primera Junta
Guadalupe Denise Singh
Su materia favorita es Matemáticas. “Aprendí muchas cosas interesantes de Tucumán y su historia que no conocía. La parte en que más representada me vi fue con Lola Mora. Por su valentía de aprender, a pesar de vivir en una sociedad completament machista. Estudié sola y con mi compañera de equipo, Iris. Me preparé leyendo los PDF, haciendo resúmenes y viendo videos”.
Iris Pacheco
Su materia favorita es historia. “Aprendí muchas cosas interesantes de Tucumán y su historia. Me sentí representada por Ángel Paganelli, ya que por la foto que él tomó en 1869, se permitió la reconstrucción de la Casa Histórica. Estudié sola y me preparé con videos y PDF”.
Escuela Yonopongo
Bahiana Abigail Galaraza Ganim
Su materia favorita es inglés y la historia de Tucumán. “Aprendí que acá en Tucumán, a pesar de ser una provincia muy chica, tenemos muchas variedades de clima. Tenemos historia, turismo, tenemos los cerros, Tafí del Valle, la Casa Histórica”. Nosotros nos preparamos gracias al material que nos brindaron, con nuestra dedicación al estudio y con la ayuda de los profesores que nos daban las horas que necesitábamos estudiar. También nos enseñaban si teníamos dudas. Especialmente las docentes de historia, de geografía y la de historia”.
María Lucía Córdoba
Su materia favorita son historia e inglés. “Gracias al material de estudio que nos dieron para el concurso he aprendido muchas cosas sobre Tucuman, de las cuáles no tenía idea. También a su vez he reforzado conocmientos previos sobre otros temas. Para las instancias anteriores yo me preparé leyendo el material y haciendo resúmenes sobre los temas para después estudiar de ahí. Mi personalidad favorita es Lola Mora. Es un ejemplo ya que rompió con el rol social que las mujeres teníamo asignados en esa época”.
Instituto V. San José
José Jeremías Prado
“Me gustó mucho la historia de Tucumán durante la revolución y la dictadura de (Juan Carlos) Ongania, la forma en la que el pueblo clama por mejores situaciones de vida. Nos preparamos estudiando con nuestros compañeros y con nuestros profesores, que nos fueron ayudando con la forma de prepararnos. Para mí, dos personalidades destacadas de Tucumán son Mercedes Sosa y Nicolás Avellaneda”.
Serena Suárez
Sus materias favoritas son Geografía e Historia.
“Aprendí mucho sobre la cultura popular a partir de 1800 y cómo lo veían algunos gobernadores como Alejandro Heredia o Celedonio Gutiérrez. Estudiamos de la mano de nuestros profesores de geografía e historia justamente, ellos nos iban guiando en todas sus clases en caso de que tengamos alguna duda o confusión respecto a un tema y nos hacían preguntas aleatorias sobre los libros que nos iban enviando. Mis personalidades favoritas tucumanas son Lola Mora y Alejandro Heredia”.
Colegio San Isidro Labrador
Thiago Leonardo Romero
Su materia favorita es matemáticas. “Tenía 10 de conocimiento y 10 de nervios”.
Valentín Fernández Lizárraga
Su materia favorita es Biología y su ídolo es Lionel Messi. “Me dan nervios los resultados. No me intimidan las luces”. Llevó una bandera del colegio.
Escuela Petrona Adami
Zoe Fernández
No tiene una personalidad favorita, pero su materia favorita es “Matemáticas”. “Nos apoyaron mucho nuestros compañeros del curso y nuestras familias. Nos hizo muy bien. Teníamos muchos nervios. ¿Del 1 al 10? 100”.
Micaela Córdoba
Tampoco tiene una personalidad favorita, pero sus materias favoritas son las humanísticas. También agradeció el apoyo de sus compañeros y sus familiares en el estudio.