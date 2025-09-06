Protagonistas de una semifinal inolvidable

Su materia favorita es inglés y la historia de Tucumán. “Aprendí que acá en Tucumán, a pesar de ser una provincia muy chica, tenemos muchas variedades de clima. Tenemos historia, turismo, tenemos los cerros, Tafí del Valle, la Casa Histórica”. Nosotros nos preparamos gracias al material que nos brindaron, con nuestra dedicación al estudio y con la ayuda de los profesores que nos daban las horas que necesitábamos estudiar. También nos enseñaban si teníamos dudas. Especialmente las docentes de historia, de geografía y la de historia”.