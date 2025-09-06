Las alumnas de la Secundaria de Yonopongo ganaron la primera semifinal del concurso “Enseñame Tucumán”

Con todo ese conocimiento adquirido, se les preguntó qué es Tucumán para ellas. “Tucumán es una provincia muy chiquita, pero maravillosa”, afirmaron, sonrientes. De todos los personajes estudiados, se les pidió que eligieran uno y explicaran por qué. “Yo elijo a Lola Mora porque ha sido una mujer que ha roto con el rol que se nos imponía en ese momento”, respondió María Lucía, con convencimiento. Y agregó: “También me gusta mucho su escultura, todo lo que es su arte”. Bahiana, por su lado, se inclinó por Mercedes Sosa. “Ha sido una persona muy maravillosa, con una voz fuerte y que a través de su música expresaba todo lo que tenía para decir”, sentenció.