Las alumnas de la Secundaria de Yonopongo ganaron la primera semifinal del concurso “Enseñame Tucumán”

¡No lo podían creer!. Segundos después del anuncio que hicieron los conductores, y cuando cayeron en la cuenta de que habían pasado a la final, aparecieron las primeras lágrimas de emoción en los rostros de María Lucía Córdoba y Bahiana Abigail Galarza Ganim, las alumnas de 4° año de la Secundaria de Yonopongo, en Monteros.
Emocionadas, y aún sin poder creer que ya tenían un pie en la siguiente instancia de “Enseñame Tucumán”, destacaron el lugar del que vienen: “Es un orgullo presentarnos como Monteros; nosotras vivimos en una zona rural, vamos a una escuela rural, y uno piensa: ¿quién les va a dar importancia? Pero estamos muy felices, nuestras familias nos acompañaron, nuestros profesores estuvieron pendientes de nosotras y nuestra directora nos incentivó todo el tiempo. Es un orgullo muy grande”, insistieron.
La primera semifinal del concurso se definió el viernes por la tarde. Antes de que las cámaras se encendieran y escucharan las primeras preguntas en las voces de Carolina Servetto y Matías Auad, ambas se mostraron seguras y ansiosas. “Somos muy competitivas”, dijeron, entre risas, pero sin poder ocultar los nervios del momento. Explicaron, además, que para ellas esto representaba todo un desafío ya que vienen de una escuela con orientación en Ciencias Naturales, a diferencia de otras instituciones donde se refuerzan contenidos más relacionados con los cuestionarios propios de la competencia, como historia y cultura. Sin embargo, a medida que avanzó la transmisión del concurso (se lo pudo ver en vivo por la pantalla de LG Play), fueron soltándose y mostrándose más seguras y relajadas.
Confesiones
Una vez definida la primera semifinal, las adolescentes confesaron que cuentan las horas para llegar el lunes a su escuela y reencontrarse con el resto de sus compañeros, quienes están esperanzados en ganar el tan soñado viaje a Villa Carlos Paz, en Córdoba. “Si llegamos a ganar, va a ser lo mejor del mundo y va a ser parte de nuestro agradecimiento hacia nuestros compañeros”, dijeron las chicas.
Ahora, ¡a repasar!
María Lucía y Bahiana llevan meses estudiando contenidos sobre historia y cultura tucumana para poder avanzar en la competencia. Con esta prueba superada, donde pudieron ganarles a otros cuatro pares de concursantes, dedicarán las próximas semanas a repasar todo el material de estudio y reforzar algunos conocimientos. De esa manera intentarán sentirse más seguras en la siguiente instancia, que es la última. “Estudiamos sabiendo que esta es nuestra provincia y que tenemos que conocer lo geográfico, lo histórico y lo cultural”, expresaron, entusiasmadas.
Con todo ese conocimiento adquirido, se les preguntó qué es Tucumán para ellas. “Tucumán es una provincia muy chiquita, pero maravillosa”, afirmaron, sonrientes. De todos los personajes estudiados, se les pidió que eligieran uno y explicaran por qué. “Yo elijo a Lola Mora porque ha sido una mujer que ha roto con el rol que se nos imponía en ese momento”, respondió María Lucía, con convencimiento. Y agregó: “También me gusta mucho su escultura, todo lo que es su arte”. Bahiana, por su lado, se inclinó por Mercedes Sosa. “Ha sido una persona muy maravillosa, con una voz fuerte y que a través de su música expresaba todo lo que tenía para decir”, sentenció.
Luego vinieron más aplausos, abrazos, fotos y recuerdos de un momento que no olvidarán.
Lo que se viene: los alumnos de 5° año serán los protagonistas
El próximo viernes 12, desde los estudios de LG Play, se disputará la segunda semifinal del certamen “Enseñame Tucumán”, organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación. En esta nueva instancia, los protagonistas serán los estudiantes de 5° año que, luego de superar las fases anteriores, buscarán un lugar en la gran final del viernes 26 de septiembre.
Al igual que en la primera semifinal, las consignas no se limitarán a la memorización: se apoyarán en una bibliografía específica sobre la historia y la cultura provincial, con fragmentos de obras literarias, poemas de autores tucumanos. La propuesta combina aprendizaje y entretenimiento, en un formato que desafía tanto la rapidez mental como la memoria y la capacidad de trabajar bajo presión.
Los semifinalistas
Por el Circuito 1, del Instituto Privado Rivadavia F-79, participarán Gabriel Ángel Gómez y Ana Luz Morhill. Por el Circuito 2, las representantes serán Sophía Nanni Martínez y María Celina Bravo, del Instituto Jim. En el Circuito 3 competirán Agostina González y Horacio Conesa, del Colegio San Fernando. Por el Circuito 4 estarán presentes Miguel Lautaro y Javier Francisco Yankez, del Normal Superior Teniente Julio A. Roca. Finalmente, en el Circuito 5 lo harán Nicole Suárez Mangone y Julieta Estofán, del Instituto Nuestra Señora de la Consolación.
Preguntas y juegos
Los participantes deberán demostrar su dominio en áreas como pueblos originarios, patrimonio cultural, la historia de San Miguel de Tucumán, la Batalla de Tucumán y el Congreso de 1816.
La instancia concluirá con una definición entre tres duplas que se medirán en juegos centrales del concurso como el que ya se jugó ayer: la Línea del Tiempo, por ejemplo.
La pareja que logre imponerse asegurará su pase a la gran final, donde estará en juego no solo el título de campeones sino también un premio que promete ser inolvidable.