Las escribanas de la historia

Descubrimientos: ¿se sorprendieron cuando buscaban el contenido, conocieron algo que no sabían?

- (DW) Abordar la historia desde la perspectiva de la cultura, por ejemplo, nos ha puesto en situación de tener que conocer muchísimas mujeres que han producido y han creado a lo largo del tiempo y muy tempranamente, en fines del siglo XIX y a principios del XX, hicieron obras artísticas muy importantes. Por supuesto, aparece Lola Mora y hemos podido profundizar en su biografía, en todo lo que ha hecho y en todo lo que ha significado para la provincia. Y también, por ejemplo, hemos podido tomar algunas lecturas de lo que escribió Amalia Prebisch para conocer un poco más sobre su producción, que también ha sido una prolífica escritora y quizás no es muy abordada. Otro tema que también ha sido un muy lindo descubrimiento fue la producción audiovisual de Tucumán y todo lo que se ha realizado desde fines de los 40 con el Instituto Cinematográfico de la UNT y las producciones de Gerardo Vallejo en los 60; fue muy lindo poder adentrarnos en profundidad en esa obra. Y para entender las dinámicas demográficas hemos aprendido mucho sobre la salubridad en la provincia, sobre los momentos en los que se van creando los distintos hospitales y centros de salud. Eso también era algo que quizás no teníamos tan presente en las clases de historia y entonces también ha sido atractivo incorporarlo.