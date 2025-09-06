Secciones
LG PlayEnseñame Tucumán

Historias de esfuerzo y emoción en la semifinal

La primera semifinal reunió a alumnos de toda la provincia, que compartieron nervios, esfuerzo y sueños junto a sus familias.

LA PREVIA DEL SHOW. La redacción de LA GACETA se llenó de colores, voces y ánimos festivos. Canciones y aplausos acompañaron cada momento. LA PREVIA DEL SHOW. La redacción de LA GACETA se llenó de colores, voces y ánimos festivos. Canciones y aplausos acompañaron cada momento. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
Belén Castellano
Por Belén Castellano Hace 2 Hs

La primera semifinal de “Enseñame Tucumán”, reunió a estudiantes, familias y docentes en una tarde cargada de nervios y entusiasmo. Desde las 16, los participantes llegaron con acompañantes, entre murmuros y repasos de apuntes desde sus celulares. Entre risas tímidas y posturas rígidas, los uniformes impecables y los globos de colores en la redacción anunciaban que la competencia estaba por comenzar. Pelucas, viseras y anteojos de cotillón completaban un escenario festivo donde las hinchadas alentaron a sus equipos. Los chicos recibieron la explicación de la dinámica del juego, mientras algunas participantes se tomaban de las manos, balanceándolas entre nervios y complicidad.

Guadalupe e Iris

Guadalupe Singh e Iris Pacheco, llegaron de la Secundaria Primera Junta. Guadalupe confesó que estaba nerviosa. “Es un orgullo poder estar acá. De tantas escuelas, nosotras fuimos una de las primeras en poder pasar”, dijo contenta. Sobre la instancia previa, recordó la sorpresa de la clasificación: “Fue muy loca, porque estaba el rumor de que había un empate. Yo decía: ‘ojalá que no seamos nosotras’, porque no quería hacer el desempate. Y después nos nombran a nosotras… pasamos. Cuando llegamos a la escuela todos nos felicitaron, y recién ahí caímos en la cuenta”.

EN LA REDACCIÓN. Vinieron desde distintos puntos de Tucumán. EN LA REDACCIÓN. Vinieron desde distintos puntos de Tucumán.

“Nos preparamos haciendo líneas de tiempo, resúmenes, descargando aplicaciones para hacernos preguntas y ver si entendíamos todo”, contó Iris.

Su profesor de Historia, David Merched, destacó la intensidad de la preparación y que fue a la vieja usanza: con mapas conceptuales, síntesis, subrayado de las ideas principales, remarcar con colores y después pasar todo a otra hoja en limpio. Al ser consultado por datos que llamaron la atención, señaló: “Las chicas me comentaban mucho sobre Lola Mora. Por el hecho de que, en su tiempo, la sociedad era muy machista y, sin embargo, ella pudo obtener los recursos para salir adelante”.

Abigail y Lucía

Abigail Galarza y Lucía Córdoba, de la Escuela Secundaria de Yonopongo, llegaron acompañadas por familiares y docentes. “Es un cúmulo de emociones que tenemos”, dijo Lucía y agregó: “Es muy importante para nosotras y también para la escuela”. El apoyo se hizo sentir. “Se juntaron nuestros compañeros para ver el certamen en vivo”, dijo Abigail y soltó sus ganas de ganar: “Somos muy competitivas”.

A JUGAR. Las parejas fueron superando varias instancias del desde julio. A JUGAR. Las parejas fueron superando varias instancias del desde julio.

La directora, Elina Albornoz, contó las dificultades superadas. “Nuestra escuela es rural y no contamos con una biblioteca. La escuela primaria nos prestó material y logramos reunir los libros de estudio”, contó y agregó: “Decidimos participar siendo una institución orientada a las Ciencias Naturales porque entendíamos la necesidad que tenía la currícula respecto al conocimiento de la historia, la geografía y la cultura de Tucumán. Nos parecía una oportunidad para acercar esos contenidos a los chicos, una manera de dar respuesta a algo que hacía falta”. La profesora de Historia, Antonia Zúñiga, resaltó que el material bibliográfico era muy rico en información.

Zoe y Micaela

De Yerba Buena, las alumnas Zoe Fernández y Micaela Córdoba, de la Escuela Municipal Petrona J.C. de Adami, compartieron la dedicación que implicó la preparación. Micaela dijo: “Hicimos sacrificios, porque estamos en épocas de exámenes. Fue cuestión de mucho esfuerzo”.

SUEÑAN CON CARLOS PAZ. El premio se entregará en tres semanas. SUEÑAN CON CARLOS PAZ. El premio se entregará en tres semanas.

Su profesora, Eugenia Monteagudo, destacó la colaboración del curso: “Los compañeros no estaban tan prendidos porque no eran ellos los que participaban. Pero, cuando les dije que el premio final era un viaje a Carlos Paz para el curso, se sumaron. Hicieron resúmenes, buscaron información, las alentaron estudiar”, contó.

José y Serena

Del Instituto Vocacional San José, José Prado y Serena Suárez compartieron la preparación. “Nos dividimos los temas y estudiamos mucho, mucho, acompañados por nuestro profesor”, dijo José y Serena expresó: “Nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Estoy nerviosa y a la vez emocionada”.

El padre de Serena subrayó el esfuerzo de la dupla y dijo que estaba orgulloso. “Se esforzaron todo el año. A veces, los jóvenes se distraen con los teléfonos pero ellos no: buscaron ganar y bien merecido tienen estar acá, cumplirán un lindo sueño. Es una experiencia única”, remarcó.

La madre de José relató: “Estudiaba hasta la madrugada y se levantaba a las seis para ir al colegio. Ya son ganadores”.

Valentín y Thiago

Del Colegio San Isidro Labrador, los alumnos Valentín Fernández Lizárraga y Thiago Romero fueron acompañados de cerca por sus madres. Noelia, mamá de Valentín, relató: “¡Siento que lo estoy viviendo yo!”, dijo entre risas y Silvana, mamá de Thiago, recordó: “Mientras veía la previa del partido de Argentina contra Venezuela, me decía: ‘Mami. Si Messi, que es muy bueno, tiene nervios, yo más’”.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
VIDEO. Reviví la primera semifinal de Enseñame Tucumán
1

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Messi se despidió como lo hacen los grandes
2

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental
3

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia
4

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT
5

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Come from away, el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán
6

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Más Noticias
VIDEO. Reviví la primera semifinal de Enseñame Tucumán

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Come from away, el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Comentarios