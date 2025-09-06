Historias de esfuerzo y emoción en la semifinal

La primera semifinal de “Enseñame Tucumán”, reunió a estudiantes, familias y docentes en una tarde cargada de nervios y entusiasmo. Desde las 16, los participantes llegaron con acompañantes, entre murmuros y repasos de apuntes desde sus celulares. Entre risas tímidas y posturas rígidas, los uniformes impecables y los globos de colores en la redacción anunciaban que la competencia estaba por comenzar. Pelucas, viseras y anteojos de cotillón completaban un escenario festivo donde las hinchadas alentaron a sus equipos. Los chicos recibieron la explicación de la dinámica del juego, mientras algunas participantes se tomaban de las manos, balanceándolas entre nervios y complicidad.
Guadalupe e Iris
Guadalupe Singh e Iris Pacheco, llegaron de la Secundaria Primera Junta. Guadalupe confesó que estaba nerviosa. “Es un orgullo poder estar acá. De tantas escuelas, nosotras fuimos una de las primeras en poder pasar”, dijo contenta. Sobre la instancia previa, recordó la sorpresa de la clasificación: “Fue muy loca, porque estaba el rumor de que había un empate. Yo decía: ‘ojalá que no seamos nosotras’, porque no quería hacer el desempate. Y después nos nombran a nosotras… pasamos. Cuando llegamos a la escuela todos nos felicitaron, y recién ahí caímos en la cuenta”.
“Nos preparamos haciendo líneas de tiempo, resúmenes, descargando aplicaciones para hacernos preguntas y ver si entendíamos todo”, contó Iris.
Su profesor de Historia, David Merched, destacó la intensidad de la preparación y que fue a la vieja usanza: con mapas conceptuales, síntesis, subrayado de las ideas principales, remarcar con colores y después pasar todo a otra hoja en limpio. Al ser consultado por datos que llamaron la atención, señaló: “Las chicas me comentaban mucho sobre Lola Mora. Por el hecho de que, en su tiempo, la sociedad era muy machista y, sin embargo, ella pudo obtener los recursos para salir adelante”.
Abigail y Lucía
Abigail Galarza y Lucía Córdoba, de la Escuela Secundaria de Yonopongo, llegaron acompañadas por familiares y docentes. “Es un cúmulo de emociones que tenemos”, dijo Lucía y agregó: “Es muy importante para nosotras y también para la escuela”. El apoyo se hizo sentir. “Se juntaron nuestros compañeros para ver el certamen en vivo”, dijo Abigail y soltó sus ganas de ganar: “Somos muy competitivas”.
La directora, Elina Albornoz, contó las dificultades superadas. “Nuestra escuela es rural y no contamos con una biblioteca. La escuela primaria nos prestó material y logramos reunir los libros de estudio”, contó y agregó: “Decidimos participar siendo una institución orientada a las Ciencias Naturales porque entendíamos la necesidad que tenía la currícula respecto al conocimiento de la historia, la geografía y la cultura de Tucumán. Nos parecía una oportunidad para acercar esos contenidos a los chicos, una manera de dar respuesta a algo que hacía falta”. La profesora de Historia, Antonia Zúñiga, resaltó que el material bibliográfico era muy rico en información.
Zoe y Micaela
De Yerba Buena, las alumnas Zoe Fernández y Micaela Córdoba, de la Escuela Municipal Petrona J.C. de Adami, compartieron la dedicación que implicó la preparación. Micaela dijo: “Hicimos sacrificios, porque estamos en épocas de exámenes. Fue cuestión de mucho esfuerzo”.
Su profesora, Eugenia Monteagudo, destacó la colaboración del curso: “Los compañeros no estaban tan prendidos porque no eran ellos los que participaban. Pero, cuando les dije que el premio final era un viaje a Carlos Paz para el curso, se sumaron. Hicieron resúmenes, buscaron información, las alentaron estudiar”, contó.
José y Serena
Del Instituto Vocacional San José, José Prado y Serena Suárez compartieron la preparación. “Nos dividimos los temas y estudiamos mucho, mucho, acompañados por nuestro profesor”, dijo José y Serena expresó: “Nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Estoy nerviosa y a la vez emocionada”.
El padre de Serena subrayó el esfuerzo de la dupla y dijo que estaba orgulloso. “Se esforzaron todo el año. A veces, los jóvenes se distraen con los teléfonos pero ellos no: buscaron ganar y bien merecido tienen estar acá, cumplirán un lindo sueño. Es una experiencia única”, remarcó.
La madre de José relató: “Estudiaba hasta la madrugada y se levantaba a las seis para ir al colegio. Ya son ganadores”.
Valentín y Thiago
Del Colegio San Isidro Labrador, los alumnos Valentín Fernández Lizárraga y Thiago Romero fueron acompañados de cerca por sus madres. Noelia, mamá de Valentín, relató: “¡Siento que lo estoy viviendo yo!”, dijo entre risas y Silvana, mamá de Thiago, recordó: “Mientras veía la previa del partido de Argentina contra Venezuela, me decía: ‘Mami. Si Messi, que es muy bueno, tiene nervios, yo más’”.