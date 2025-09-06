Historias de esfuerzo y emoción en la semifinal

La directora, Elina Albornoz, contó las dificultades superadas. “Nuestra escuela es rural y no contamos con una biblioteca. La escuela primaria nos prestó material y logramos reunir los libros de estudio”, contó y agregó: “Decidimos participar siendo una institución orientada a las Ciencias Naturales porque entendíamos la necesidad que tenía la currícula respecto al conocimiento de la historia, la geografía y la cultura de Tucumán. Nos parecía una oportunidad para acercar esos contenidos a los chicos, una manera de dar respuesta a algo que hacía falta”. La profesora de Historia, Antonia Zúñiga, resaltó que el material bibliográfico era muy rico en información.