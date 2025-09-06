Enseñame Tucumán: apoyo empresario para potenciar la cultura

El concurso Enseñame Tucumán, impulsado por LA GACETA con el apoyo del Ministerio de Educación de la Provincia y el Gobierno de Tucumán, está respaldado por empresas y organizaciones que apuestan por la educación, la identidad y la tradición como Siwar, Hotel Intersierras, Colegio San Fernando, Pepsi, Subway y Raki, reunió a escuelas y colegios de toda la provincia con el objetivo de acercar a los jóvenes a la riqueza cultural, histórica y social del Jardín de la República.