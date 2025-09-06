Enseñame Tucumán: apoyo empresario para potenciar la cultura

El concurso Enseñame Tucumán, impulsado por LA GACETA con el apoyo del Ministerio de Educación de la Provincia y el Gobierno de Tucumán, está respaldado por empresas y organizaciones que apuestan por la educación, la identidad y la tradición como Siwar, Hotel Intersierras, Colegio San Fernando, Pepsi, Subway y Raki, reunió a escuelas y colegios de toda la provincia con el objetivo de acercar a los jóvenes a la riqueza cultural, histórica y social del Jardín de la República.
Piero Bordallo, de la empresa de turismo estudiantil Siwar, indicó que “apoyar este concurso es una manera de agradecer y devolver algo de todo lo que los estudiantes les dieron durante los 26 años de la historia de su empresa”.
“Es una forma de retribuir desde nuestro lugar como empresarios. Más aún si se trata de un proyecto cultural, donde los chicos tienen que aprender, esforzarse y ganarse algo conociendo Tucumán”, aseveró.
Federico Egloff dueño del Colegio San Fernando, mencionó que decidieron apoyar este tipo de iniciativas “porque reflejan los valores que ellos promovemos día a día. “El esfuerzo, la excelencia académica, el trabajo en equipo y la sana competencia. Ser sponsors significa acompañar a los estudiantes y a toda la comunidad educativa de la provincia en un espacio donde se pone en valor el saber y la formación integral de los jóvenes.”
En cuanto a los premios, los ganadores de cuarto y quinto año recibirán una beca del 100% en el Colegio San Fernando. Para sexto año, que ya no cursará, se otorgarán becas completas en el nivel superior del IPEF Norte Argentino (Educación Física, Nutrición, Acompañante Terapéutico), en el Instituto Santo Domingo (Profesorado de Nivel Inicial, Psicopedagogía) o en el Instituto George Washington (Tecnicatura en Administración de Empresas).”
Bernardo Racedo Aragón, propietario de Raki, indicó que decidió apostar por “Enseñame Tucumán” porque los tucumanos debemos estar orgullosos de lo nuestro. “Y no hay nada que genere más orgullo que conocer nuestra propia provincia”.
Mientras que Laura Marcoccia de Subway, indicó que apoyar nace por la convicción de que la cultura es una herramienta poderosa para fortalecer el sentido de pertenencia y la creatividad en las nuevas generaciones.
“Esperamos que el impacto sea doble: que enriquezca el proceso educativo, y que al mismo tiempo fortalezca la identidad y el orgullo por lo propio, generando en los estudiantes un vínculo más fuerte con su comunidad y su historia.”
Un premio inolvidable
Además de las becas, llas ganadoras accederán a un viaje a Villa Carlos Paz para todo su curso, organizado por Siwar Travel. Allí, los ganadores disfrutarán de paseos en barco por el lago San Roque, excursiones, fiestas temáticas, un “funny day” y estadía en el Hotel Intersierras, con habitaciones panorámicas, piscina, juegos y gastronomía buffet.