Enseñame Tucumán: protagonistas históricos

En el primer bloque de Enseñame Tucumán, las representantes de la Secundaria Primera Junta de Chicligasta aseguraron su pase al bloque final tras responder correctamente dos de las tres preguntas del desafío.
Los interrogantes giraron en torno a la cultura y la historia de la provincia:
- ¿Quién diseñó el Parque 9 de Julio, inspirado en el paisajismo del Segundo Imperio francés? (Carlos Thays)
- ¿Quién fue el autor del Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina de 1915, tras visitar los ingenios azucareros? (Juan Bialet Massé)
- ¿Qué gobernador tucumano dispuso la creación del primer teatro en la provincia en 1838? (Alejandro Heredia)
Con sus contestaciones, las estudiantes Iris Pacheco y Guadalupe Singhdemostraron conocimiento y rapidez en la primera y última respuesta, lo que les permitió convertirse en las primeras finalistas de la jornada. En cambio, la consulta sobre Juan Bialet Massé, fue la que mostró cinco pizarras en blancas y debates dubitativos entre todos los participantes.
Detectives de la historia: definidas las segundas semifinalistas
En el segundo bloque de la semifinal, la competencia se volvió aún más desafiante con dinámicas que pusieron a prueba la memoria histórica y la capacidad para deducir. El juego Detectives de la Historia abrió la serie: allí, la Secundaria Yonopongo de Monteros logró imponerse al Instituto Vocacional San José al responder al descubrir rapidamente, pero no sin algo de dudas, que Lola Mora era el personaje que debían descubrir.
Luego llegó el turno de Respondé y ganá, con preguntas de opción múltiple. El Instituto Vocacional acertó solo dos de las cinco consignas, mientras que las representantes de Yonopongo empataron en rendimiento, pero mantuvieron el suspenso hasta el final. Un suspiro de José Prado y Serena Suárez, así lo reflejaron. La definición se dio en la etapa de “Verdadero o falso”, donde las alumnas de Monteros marcaron la diferencia: respondieron correctamente cuestiones sobre la refundación de San Miguel de Tucumán, las características del traslado de la ciudad desde Ibatín y detalles de la Casa Histórica.
Dificultad en geografía: fuertes en historia, puntos cardinales débiles
El tercer bloque de la competencia dejó muchos contrastes. Mientras la Escuela Municipal Petrona de Adami no logró sumar puntos al quedarse en silencio frente a una pregunta de geografía sobre el cordón montañoso del Aconquija -un área clave de la provincia-, el Colegio San Isidro Labrador brilló con una actuación impecable sobre la historia azucarera.
Los chicos demostraron un sólido dominio del tema, que se transformó en su punto fuerte. Tras llevarse un punto en Detectives de la Historia al reconocer la Plaza Independencia en solo dos pistas, consolidaron su liderazgo en Respondé y ganá, donde acertaron las cinco preguntas. desde el cierre de ingenios durante la dictadura de Onganía hasta el impacto de la desregulación de los 90 en los cosecheros.
Con esa performance, el San Isidro se convirtió en el tercer semifinalista de la jornada, dejando atrás a Petrona de Adami, para quienes la geografía resultó su talón de Aquiles.
Rapidez mental: Una dupla del interior la gran ganadora
El último bloque de la semifinal de Enseñame Tucumán tuvo como protagonistas a las alumnas Abigail Galarza Ganim Bahiana y María Lucía Córdoba de la Escuela Secundaria Yonopongo, que consiguieron su lugar en la final con un desempeño sólido y seguro, que terminó en lágrimas, dedicatorias a sus familias pero también el reconomimiento a los otros competidores.
En el juego La Línea del Tiempo, las chicas demostraron lucidez y conocimiento histórico, ya que dos de las tres consignas planteadas. Luego, en El Dato Incorrecto, volvieron a marcar diferencia, después de responder con precisión preguntas de historia, cultura y geografía, incluso una vinculada al diario LA GACETA, que supieron resolver casi sin titubeos. Aunque tuvieron un traspié en una de las consignas, sus aciertos fueron suficientes para superar al resto y quedarse con el pase a la final.
El Colegio San Isidro Labrador, que venía de una actuación destacada en la ronda anterior con la representación de Valentín Fernández Lizárraga y Thiago Leandro Romero, mantuvo un buen nivel y respondieron correctamente preguntas de geografía, cultura y dictadura, aunque fallaron en música. De esta forma cerraron con un sólido cuatro de cinco, lo que los dejó muy bien posicionados, pero no les alcanzó para superar a las chicas de Yonopongo.
Por su parte Iris y Guadalupe, las primeras clasificadas de la Secundaria Primera Junta de Chicligasta, tuvieron su primer tropiezo en la primera instancia de esta finales, porque si bien brillaron en consignas de historia y salud pública, erraron en la categoría de cine y se quedaron en la línea de los cuatro aciertos.
En el balance de categorías se notó el empeño y compromiso que cada institución educativa puso en la preparación de los 10 estudiantes que compitieron esta noche, además de la capacidad de debate rápido y entendimiento entre las duplas. Las fortalezas de esta etapa estuvieron en historia y cultura, dos ámbitos que se consolidaron como los ejes donde los equipos mostraron mayor seguridad, con respuestas rápidas y certeras.
En contraparte, las debilidades más visibles se pudieron observar en áreas como geografía y música, ya que aparecieron como las categorías que más dudas generaron, provocaron debates internos, dudas y varias respuestas incorrectas.
Con su actuación segura y precisa, las chicas de Yonopongo se consagraron como las grandes finalistas de la jornada, y dejaron en claro que el conocimiento, la preparación y la colaboración en equipo son las claves para destacarse en Enseñame Tucumán. Los aplausos de sus allegados y la emoción de los docentes que las acompañaron coronaron una semifinal intensa, donde todos los equipos dejaron en evidencia su entusiasmo y compromiso con la historia, la cultura y la identidad de la provincia.
El material que se usó para estudiar para “Enseñame Tucumán”
En la previa a cada instancia de “Enseñame Tucumán”, cada institución educativa recibió material pedagógico especialmente diseñado, acompañado por la orientación de los docentes, con el fin de repasar los principales contenidos y fortalecer la preparación de los equipos. Los libros sugeridos con énfasis para estudiar fueron “La cultura: artistas, instituciones, prácticas” , de Marcela Vignoli, “La población: su dinámica y los retratos resultantes” (Imago Mundi, Buenos Aires), Julia Ortiz de D’Arterio y “Historia del Municipio de San Miguel de Tucumán” (Imago Mundi, Buenos Aires), de Gabriela Tío Vallejo, Ana Wilde y Constanza Cattáneo. En los apartados internos también figuran autores como Soledad Martínez Zuccardi, Gloria Zjawin, Dinorah Cardozo, entre varios otros.
Cómo lo encararon
Los estudiantes no solo ponen en juego lo aprendido en instancias anteriores, sino que también deben demostrar sus saberes en torno a la cultura general y a la identidad tucumana. El temario abarca un amplio abanico: desde la división política, el relieve y el clima, hasta aspectos vinculados con la demografía, los pueblos originarios y el patrimonio cultural. A su vez, durante todos los programas se incluyen ejes centrales y trascendentes de la historia provincial, como la fundación de San Miguel de Tucumán, la Batalla de Tucumán y las resoluciones del Congreso de 1816, que marcaron un antes y un después en la vida del país.
El origen del proyecto
El 7 de julio de 1979 La GACETA puso en marcha junto al Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura el primer certámen de preguntas y respuestas de la provincia del cual “Enseñame Tucumán es la reedición. Se llamó “Sí, es verdad. Lo dice LA GACETA”. Nuestro diario buscaba llevar a la sociedad un programa de televisión esencialmente educativo que sirva como aporte cultural a la niñez tucumana. En aquella ocasión la temática seleccionada fue “la Historia de nuestra Independencia” y estuvo destinado a alumnos de 6° y 7° grado de las escuelas primarias de Tucumán.