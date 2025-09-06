Cartas de lectores: civilización y barbarie en Alto Verde

Mientras avanzan en toda la provincia desalojos de usurpaciones para recuperar cientos de terrenos tomados de manera ilegal, se vive un panorama opuesto en la comuna de Alto Verde - Los Guchea. En la misma calle en la que se anunciaron hace pocos días obras de pavimentación en un acto con la presencia del Gobernador y numerosas autoridades provinciales, se desarrollan con igual intensidad tanto las tareas de maquinarias, tractores y hormigoneras, como el avance ilegal de numerosas personas sobre propiedad privada. Hace cinco años mi familia sufrió una usurpación en una finca ubicada sobre calle 9 de Julio en Alto Verde, episodio que no pudo ser evitado por la dura cuarentena que regía a nivel nacional en ese momento. Desde ese momento realizamos denuncias y agotamos todas las instancias judiciales a nuestro alcance, situación que terminó con personas condenadas por esta situación pero sin que cambie nada en el lugar y mucho menos con un desalojo que nos devuelva lo que es legítimamente nuestro. Hoy, nuevas personas avanzan de forma violenta sobre otras fracciones de la propiedad, ayudados de planos que dijeron haber sido elaborados por la comuna, declarando recibir órdenes del mismísimo delegado comunal, con materiales de construcción entregados por el Estado. Estas declaraciones fueron realizadas personalmente por algunos de los ocupantes ilegítimos y si bien es cierto que su veracidad tendrá que ser demostrada, es difícil pensar que no hay relación entre estos hechos cuando maquinaria de la comuna ingresa sin autorización a trabajar en nuestra propiedad, hecho que fue denunciado oportunamente. Celebramos el accionar del señor gobernador en reivindicar la propiedad privada en nuestra provincia y aplaudimos la decisión de hacer esta obra pública tan valiosa en un contexto complejo, pero parece que algunas personas no entendieron su mensaje y caminan en sentido contrario a él, buscando hacer proselitismo electoral con propiedad privada.