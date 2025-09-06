Secciones
Mundo

Estados Unidos envía 10 aviones caza a Puerto Rico

Denuncia que Venezuela sobrevoló uno de sus barcos. Trump acusa al gobierno de Maduro de liderar una red de narcotráfico.

AMENAZA. Estados Unidos advierte que derribará aviones venezolanos. AMENAZA. Estados Unidos advierte que derribará aviones venezolanos.
Hace 5 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en el Caribe, en un contexto de tensión con Venezuela, que mandó sobrevolar uno de sus buques militares en la zona, según el Pentágono.

El despliegue de los cazas, comunicado por fuentes no oficiales, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un “movimiento altamente provocador”, según el Pentágono.

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil el martes contra una embarcación pequeña, a la que acusó de transportar drogas. En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 personas que el presidente Donald Trump señaló como “narcoterroristas”.

El ataque fue una ejecución “sin fórmula de juicio”, criticó el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, insinuó que es “un video con inteligencia artificial”.

Maduro acusa a Trump de querer “un baño de sangre”

Maduro acusa a Trump de querer “un baño de sangre”

“Es un asesinato en cualquier parte del mundo. La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda (...), pero se supedita al derecho internacional”, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro en X.

El Pentágono advirtió a Caracas “que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Gira de Rubio

Estados Unidos ha recurrido durante décadas a operaciones policiales de rutina en lugar de usar fuerza letal para incautar drogas en el Caribe.

El incremento de la tensión coincidió con una gira del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio por México y Ecuador, donde firmó nuevas alianzas para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la migración ilegal.

Los aliados de Washington en la región “nos ayudarán a encontrar a estas personas y a hacerlas estallar si es necesario”, dijo Rubio, junto a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, en Quito.

En México, Rubio había dicho que lo único que va a detener a los carteles del narcotráfico es la eliminación física, porque asumen que perder mercancía es parte del negocio y eso no les impide seguir traficando.

Rubio enfatizó que Trump designó como “narcoterrorista” a la banda venezolana Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, al que vincula con Maduro.

Marco Rubio denunció a Nicolás Maduro como “fugitivo de la justicia estadounidense”

Marco Rubio denunció a Nicolás Maduro como “fugitivo de la justicia estadounidense”

“Si estás en un barco lleno de cocaína o fentanilo dirigido a Estados Unidos, eres una amenaza inmediata para Estados Unidos”, sostuvo Rubio.

Maduro ha movilizado al ejército, que cuenta con alrededor de 340.000 efectivos, y reservistas, que él afirma superan los ocho millones, denunciando lo que llama “la mayor amenaza que nuestro continente ha visto en los últimos 100 años”.

Al calificar a los grupos narcotraficantes como amenazas terroristas, Estados Unidos recurre al arsenal legislativo aprobado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, que amplió su capacidad de vigilar y atacar en todo el mundo.

“Durante años usamos nuestras fuerzas armadas para emprender acciones contra terroristas en Medio Oriente y en África, mientras dejábamos indemnes a los terroristas en nuestro propio hemisferio que son responsables de muchas más muertes de estadounidenses”, declaró un alto consejero de Trump, Stephen Miller.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaPuerto RicoNicolás MaduroDiosdado CabelloDonald TrumpMarco Rubio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos en el Caribe: un cambio en la lucha contra el narcotráfico

Estados Unidos en el Caribe: un cambio en la lucha contra el narcotráfico

Lo más popular
VIDEO. Reviví la primera semifinal de Enseñame Tucumán
1

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Messi se despidió como lo hacen los grandes
2

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental
3

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia
4

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT
5

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Come from away, el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán
6

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Más Noticias
VIDEO. Reviví la primera semifinal de Enseñame Tucumán

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Come from away, el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Comentarios