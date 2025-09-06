Estados Unidos envía 10 aviones caza a Puerto Rico

WASHINGTON, Estados Unidos.- Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en el Caribe, en un contexto de tensión con Venezuela, que mandó sobrevolar uno de sus buques militares en la zona, según el Pentágono.
El despliegue de los cazas, comunicado por fuentes no oficiales, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un “movimiento altamente provocador”, según el Pentágono.
Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.
Las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil el martes contra una embarcación pequeña, a la que acusó de transportar drogas. En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 personas que el presidente Donald Trump señaló como “narcoterroristas”.
El ataque fue una ejecución “sin fórmula de juicio”, criticó el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, insinuó que es “un video con inteligencia artificial”.
“Es un asesinato en cualquier parte del mundo. La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda (...), pero se supedita al derecho internacional”, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro en X.
El Pentágono advirtió a Caracas “que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo”.
Gira de Rubio
Estados Unidos ha recurrido durante décadas a operaciones policiales de rutina en lugar de usar fuerza letal para incautar drogas en el Caribe.
El incremento de la tensión coincidió con una gira del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio por México y Ecuador, donde firmó nuevas alianzas para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la migración ilegal.
Los aliados de Washington en la región “nos ayudarán a encontrar a estas personas y a hacerlas estallar si es necesario”, dijo Rubio, junto a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, en Quito.
En México, Rubio había dicho que lo único que va a detener a los carteles del narcotráfico es la eliminación física, porque asumen que perder mercancía es parte del negocio y eso no les impide seguir traficando.
Rubio enfatizó que Trump designó como “narcoterrorista” a la banda venezolana Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, al que vincula con Maduro.
“Si estás en un barco lleno de cocaína o fentanilo dirigido a Estados Unidos, eres una amenaza inmediata para Estados Unidos”, sostuvo Rubio.
Maduro ha movilizado al ejército, que cuenta con alrededor de 340.000 efectivos, y reservistas, que él afirma superan los ocho millones, denunciando lo que llama “la mayor amenaza que nuestro continente ha visto en los últimos 100 años”.
Al calificar a los grupos narcotraficantes como amenazas terroristas, Estados Unidos recurre al arsenal legislativo aprobado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, que amplió su capacidad de vigilar y atacar en todo el mundo.
“Durante años usamos nuestras fuerzas armadas para emprender acciones contra terroristas en Medio Oriente y en África, mientras dejábamos indemnes a los terroristas en nuestro propio hemisferio que son responsables de muchas más muertes de estadounidenses”, declaró un alto consejero de Trump, Stephen Miller.