Recuperación de tierras usurpadas

Las reflexiones resultan importantes frente a un problema cuya solución es ardua y que se ha visto en las ocupaciones y las cesiones que se dieron en los Valles o en El Cadillal mismo, donde la mayoría de los barrios erigidos en las últimas décadas están en situación irregular. Las acciones actuales parecen mostrar, por un lado, la efectividad de la política encaminada, que ha llevado a que se demuelan incluso inmuebles erigidos de manera irregular; y por otro pone sobre la mesa los problemas derivados de la falta de atención del patrimonio, que ha dado lugar a ocupaciones sin análisis adecuados, cuando no se hicieron con autorizaciones irregulares, como las que ya está investigando la Justicia en el caso de una oficina de territorio que fue desactivada en enero por el Gobernador. Esto indica que los controles sobre la tarea que hace el Estado sobre la administración de los predios deben ser constantes.