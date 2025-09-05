Atlético Tucumán lidera la Reserva y sueña con un futuro prometedor

“Buscamos clasificar a los playoffs. Tenemos fe en Dios que se nos dará, porque los chicos con los que comparto cada entrenamiento lo demuestran. Tienen unas ganas de ir y ganar todo, y es una cosa que admiro tanto de todos mis compañeros. Sería lo más lindo clasificar, y todos tenemos en claro que pasará. Cómo no soñar con llegar a una final y poder consagrarnos. El cuerpo técnico nos brinda todo, cada persona del club confía en nosotros y no pensamos defraudar. Tenemos fe de que todo irá por buen camino y saldremos adelante de la mano de Dios”, explicó.