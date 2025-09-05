Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Colegiales sorprendió a San Martín y lo complicó en la pelea por el Reducido

El “Santo” cayó 2-0 en su visita al "Tricolor", acumuló otra frustración en la Primera Nacional y quedó entre las cuerdas

Colegiales sorprendió a San Martín y lo complicó en la pelea por el Reducido FOTO DE IGNACIO IZAGUIRRE (ESPECIAL PARA LA GACETA)
Marcelo Androetto
Por Marcelo Androetto Hace 17 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Gonzalo RodríguezPrimera NacionalMariano ClossMariano CampodónicoDarío SandAlan Cisnero
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
1

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
2

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía
5

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo
6

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Más Noticias
Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Comentarios