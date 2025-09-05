Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
San Martín de Tucumán
Colegiales sorprendió a San Martín y lo complicó en la pelea por el Reducido
El “Santo” cayó 2-0 en su visita al "Tricolor", acumuló otra frustración en la Primera Nacional y quedó entre las cuerdas
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
FOTO DE IGNACIO IZAGUIRRE (ESPECIAL PARA LA GACETA)
Por
Marcelo Androetto
Hace 17 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Gonzalo Rodríguez
Primera Nacional
Mariano Closs
Mariano Campodónico
Darío Sand
Alan Cisnero
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía
Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo
Más Noticias
Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán
El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?
Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"
¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?
Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open
Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela
Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más