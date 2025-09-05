Unión del Norte mantiene el liderazgo en el Anual de la Liga Tucumana: empate en Villa Mitre y escoltas al acecho

Unión del Norte no detiene su marcha en el Torneo Anual de la Primera A que organiza la Liga Tucumana. En el inicio de la cuarta fecha, el conjunto de Burruyacu empató 1-1 en su visita a Villa Mitre y se mantiene como único líder del grupo A de la zona campeonato.
El "Gigante" abrió el marcador con un tanto de Braian Fernández en la primera parte. En el complemento, Gonzalo Masmud convirtió de penal para el "Cuervo" y selló la igualdad. Con este resultado, Unión alcanzó los 10 puntos, mientras que Villa Mitre apenas suma dos.
En Lules, Tucumán Central volvió al triunfo con un contundente 3-0 sobre Almirante Brown. Los goles fueron de Carlos González y Matías Smith, de tiro libre, en la primera etapa, y de Felipe Estrada en el complemento. El marino sufrió la expulsión temprana de Luciano Ibarra por decisión del árbitro Eloy Guzmán. Con esta victoria, Central se colocó como escolta de Unión.
Otro que regresó a la senda positiva fue San Juan, que superó a Central Norte por 3-0 con doblete de Matías Prado y un gol de Julio Díaz. Con este resultado, los sanjuaninos también quedaron a un punto del líder. La fecha continuará este sábado desde las 16 con los duelos Famaillá vs. Azucarera Argentina y Bella Vista vs. San Pablo.
En el grupo B, San Antonio igualó 0-0 en Simoca frente a Unión y se mantiene como único puntero bajo la conducción de Miguel Amaya. El resto de la jornada se completará mañana.
En la zona Repechaje, Atlético estiró su gran momento: derrotó 1-0 a San Lorenzo de Delfín Gallo con gol de penal de Germain Vallejo y sumó su cuarta victoria consecutiva, liderando cómodamente el grupo C. En el grupo B, Deportivo Llorens y Argentinos del Norte empataron sin goles, mientras que San José y Deportivo Marapa igualaban 2-2 hasta que el encuentro se suspendió por la agresión a Néstor Villagra, volante visitante, que recibió el impacto de una botella de vino en la espalda. El sábado, desde las 16, se disputarán los choques Santa Ana vs. Alto Verde, Sportivo Trinidad vs. Amalia y Santa Rosa vs. Juventud Unida.
La Primera B también tuvo acción en la cuarta fecha de la segunda fase. En el grupo B, San Ramón goleó 4-1 a Los Independientes con conquistas de Carlos Campos, Oscar Carrizo, Diego Nieva y Lucas Lazarte. En el grupo A, Eudoro Avellaneda celebró con un categórico 5-2 sobre La Colonia en Los Ralos, con tantos de Luis Alderete, Benjamín Herrera (dos), Francisco Herrera y Adrián Aquino.