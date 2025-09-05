Unión del Norte mantiene el liderazgo en el Anual de la Liga Tucumana: empate en Villa Mitre y escoltas al acecho

En la zona Repechaje, Atlético estiró su gran momento: derrotó 1-0 a San Lorenzo de Delfín Gallo con gol de penal de Germain Vallejo y sumó su cuarta victoria consecutiva, liderando cómodamente el grupo C. En el grupo B, Deportivo Llorens y Argentinos del Norte empataron sin goles, mientras que San José y Deportivo Marapa igualaban 2-2 hasta que el encuentro se suspendió por la agresión a Néstor Villagra, volante visitante, que recibió el impacto de una botella de vino en la espalda. El sábado, desde las 16, se disputarán los choques Santa Ana vs. Alto Verde, Sportivo Trinidad vs. Amalia y Santa Rosa vs. Juventud Unida.