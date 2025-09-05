Ingresó a robar a la casa de su vecino y días después lo asaltó con un arma de fuego

El Ministerio Público Fiscal investiga a un joven de 26 años por haber ingresado a robar a la vivienda de su vecino y días después amenazarlo con un arma de fuego para sustraerle dinero y otras pertenencias. El acusado estará bajo prisión preventiva por los próximos 40 días mientras avanza la causa en su contra.
El primer episodio ocurrió el pasado 28 de agosto. Pasadas las tres de la madrugada, el ladrón trepó una tapia de dos metros de altura de la casa de su vecino, ubicada en el pasaje Sánchez, en la localidad de Lastenia. Una vez que logró ingresar al domicilio se dirigió hacia el fondo de la vivienda, de donde sustrajo una bicicleta. Tras consumar el hecho, huyó del lugar del mismo modo en que había ingresado.
Cinco días después, el pasado martes 2 de septiembre a la tarde, la víctima -un hombre de 63 años-, circulaba en su camioneta por su barrio cuando visualizó a su vecino. Rápidamente distinguió que el joven se trasladaba a bordo de la bicicleta que le habían robado días atrás por lo que decidió enfrentarlo.
El hombre detuvo su vehículo y le preguntó por el rodado, momento en el que el acusado extrajo un arma de fuego y le dijo: “Dame todo lo que tengas”. Seguidamente, le arrebató una billetera con documentación y tarjetas, además de la suma de $2.000 en efectivo.
En consecuencia el delincuente fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos I que dirige María del Carmen Reuter. Ayer, la auxiliar de fiscal, Jessica Corti lo imputó por ser presunto autor de los delitos de robo agravado por escalamiento y robo agravado por el uso de arma de fuego. Luego de exponer la acusación y las evidencias en su contra solicitó que fuera sometido a 40 días de prisión preventiva a los fines de culminar con las medidas investigativas.
En su resolución, la jueza Lorena Rocha avaló todo lo demandado por el MPF y ordenó el traslado del acusado al servicio penitenciario.