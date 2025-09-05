Ingresó a robar a la casa de su vecino y días después lo asaltó con un arma de fuego

En consecuencia el delincuente fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos I que dirige María del Carmen Reuter. Ayer, la auxiliar de fiscal, Jessica Corti lo imputó por ser presunto autor de los delitos de robo agravado por escalamiento y robo agravado por el uso de arma de fuego. Luego de exponer la acusación y las evidencias en su contra solicitó que fuera sometido a 40 días de prisión preventiva a los fines de culminar con las medidas investigativas.