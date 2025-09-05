Secciones
Seguridad

Ingresó a robar a la casa de su vecino y días después lo asaltó con un arma de fuego

El ladrón estará en prisión preventiva durante 40 días.

Ingresó a robar a la casa de su vecino y días después lo asaltó con un arma de fuego
Hace 2 Hs

El Ministerio Público Fiscal investiga a un joven de 26 años por haber ingresado a robar a la vivienda de su vecino y días después amenazarlo con un arma de fuego para sustraerle dinero y otras pertenencias. El acusado estará bajo prisión preventiva por los próximos 40 días mientras avanza la causa en su contra.

El primer episodio ocurrió el pasado 28 de agosto. Pasadas las tres de la madrugada, el ladrón trepó una tapia de dos metros de altura de la casa de su vecino, ubicada en el pasaje Sánchez, en la localidad de Lastenia. Una vez que logró ingresar al domicilio se dirigió hacia el fondo de la vivienda, de donde sustrajo una bicicleta. Tras consumar el hecho, huyó del lugar del mismo modo en que había ingresado.

Cinco días después, el pasado martes 2 de septiembre a la tarde, la víctima -un hombre de 63 años-, circulaba en su camioneta por su barrio cuando visualizó a su vecino. Rápidamente distinguió que el joven se trasladaba a bordo de la bicicleta que le habían robado días atrás por lo que decidió enfrentarlo.

El hombre detuvo su vehículo y le preguntó por el rodado, momento en el que el acusado extrajo un arma de fuego y le dijo: “Dame todo lo que tengas”. Seguidamente, le arrebató una billetera con documentación y tarjetas, además de la suma de $2.000 en efectivo.

En consecuencia el delincuente fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos I que dirige María del Carmen Reuter. Ayer, la auxiliar de fiscal, Jessica Corti lo imputó por ser presunto autor de los delitos de robo agravado por escalamiento y robo agravado por el uso de arma de fuego. Luego de exponer la acusación y las evidencias en su contra solicitó que fuera sometido a 40 días de prisión preventiva a los fines de culminar con las medidas investigativas.

En su resolución, la jueza Lorena Rocha avaló todo lo demandado por el MPF y ordenó el traslado del acusado al servicio penitenciario.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
1

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
2

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía
5

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo
6

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Más Noticias
Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Recuperan dos terrenos para una escuela y para la Policía

Recuperan dos terrenos para una escuela y para la Policía

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Comentarios