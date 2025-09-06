Malezas en caña: la Eeaoc insistió sobre manejo temprano y buenas prácticas de aplicación

“Para un adecuado control de malezas en el cultivo de la caña de azúcar desde la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) resaltamos el manejo temprano y las buenas prácticas de aplicación”, indicó Sebastián Sabaté, jefe de la sección Manejo de Malezas de la entidad agrocientífica. El experto desglosó un informe sobre esta temática.
“Como siempre, en cada campaña de caña de azúcar los técnicos de la Eeaoc remarcamos que el manejo de malezas constituye una de las prácticas críticas para asegurar un arranque limpio y competitivo del cultivo”, dijo. Y explicó que la caña joven resulta altamente vulnerable a la interferencia de otras especies vegetales, por lo que insistió en que el control debe realizarse de manera temprana, antes de que las malezas alcancen tamaños que comprometan la eficacia de los tratamientos y la productividad del cañaveral.
Entre las especies de mayor preocupación destacó la grama (Cynodon dactylon), el tupulo (Sicyos polyacanthus) y el pasto cubano (Tithonia tubaeformis), cuya presencia aumentó en distintas áreas productivas. “La grama, por su carácter perenne y capacidad de rebrote desde rizomas, constituye una maleza que si no se controla en estadios iniciales se vuelve extremadamente difícil de manejar”, dijo. Y remarcó que mezclas selectivas con activos del grupo de los HPPD pueden ser herramientas útiles en posemergencia, siempre que se apliquen sobre rebrotes pequeños y en condiciones ambientales favorables.
“Sin embargo, los profesionales siempre destacan la importancia de la rotación con soja antes de la renovación del cañaveral, ya que demostró ser la estrategia más adecuada para manejar perennes en caña de azúcar”, resaltó.
Respecto del tupulo, precisó que se trata de una trepadora que puede cubrir rápidamente la caña joven y, además, dificultar la cosecha al final del ciclo. “Su control efectivo depende de intervenir cuando las plantas son aún chicas, priorizando la cobertura de bordes y cabeceras para evitar la dispersión. Como se viene indicando hace mucho tiempo, el mejor manejo de esta especie se da con herbicidas residuales que brinden un extenso período de protección”, señaló.
Alertó que el pasto cubano también representa una amenaza emergente, debido a su rápido crecimiento. “La recomendación general es prevenir su establecimiento con aplicaciones oportunas de mezclas posemergentes y posicionamiento de residuales específicos para evitar pérdidas de productividad”, aconsejó.
Y añadió que resulta importante informarse sobre los activos con mejor actividad sobre esta maleza, ya que los herbicidas básicos como atrazina y acetoclor tienen poca actividad sobre esta especie.
Rastrojo
“Además de los herbicidas, la Eeaoc demostró la importancia que tiene el rastrojo o ‘RAC’ sobre la dinámica de las malezas más típicas; principalmente, gramíneas y hojas anchas anuales de semilla pequeña. Esto aporta otro factor benéfico a este recurso, haciendo más relevante su protección a través de la prevención de la quema de cañaverales”, dijo Sabaté.
En todos los casos, insistió en que la oportunidad de control resulta determinante. “Aplicaciones realizadas en el momento adecuado permiten ajustar dosis, mejorar la eficacia y minimizar el impacto sobre el cultivo. Demorar las intervenciones implica mayores costos, menor efectividad y cañaverales comprometidos durante toda la campaña”, puntualizó.
En este sentido, los técnicos de la Eeaoc subrayan que la vigilancia continua de los lotes y la rápida respuesta frente a nacimientos son componentes esenciales de un manejo eficiente. “De igual manera, la planificación y el uso de herbicidas residuales en ciertos lotes permite repartir de manera más efectiva el uso de la maquinaria, sobre todo ante el aumento de la superficie y las limitaciones ambientales que pueden dificultar las aplicaciones de posemergentes durante las épocas de lluvia”, finalizó Sabaté.