Malezas en caña: la Eeaoc insistió sobre manejo temprano y buenas prácticas de aplicación

“Como siempre, en cada campaña de caña de azúcar los técnicos de la Eeaoc remarcamos que el manejo de malezas constituye una de las prácticas críticas para asegurar un arranque limpio y competitivo del cultivo”, dijo. Y explicó que la caña joven resulta altamente vulnerable a la interferencia de otras especies vegetales, por lo que insistió en que el control debe realizarse de manera temprana, antes de que las malezas alcancen tamaños que comprometan la eficacia de los tratamientos y la productividad del cañaveral.