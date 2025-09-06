Caña de azúcar: la calibración precisa de equipos pulverizadores es clave

En síntesis, el inicio de la campaña exige una estrategia integrada que combine la selección de herbicidas residuales y postemergentes adecuados, la rotación de modos de acción, la calibración correcta de equipos y la aplicación bajo condiciones óptimas. Un cañaveral libre de malezas en las primeras semanas asegura no solo un arranque vigoroso del cultivo, sino también un ahorro en costos de control posteriores y una mejora en la vida útil del cañaveral. La premisa fundamental es que el éxito en el manejo de malezas se define en el comienzo de la campaña, y que el control temprano, oportuno y bien ejecutado es la base de una zafra más productiva y sustentable.