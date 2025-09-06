Cusillos: un cuarto de siglo de historia y un camino hacia la sustentabilidad

Detrás de ese crecimiento no hubo casualidades sino decisiones estratégicas. Y entre ellas una que cambiaría para siempre su manera de producir: en 2014 Cusillos decidió obtener la certificación de la Mesa Global de Soja Responsable (RTRS, por sus siglas en inglés), una organización internacional sin fines de lucro que promueve la producción, el comercio y el uso responsable de soja en todo el mundo. “Queríamos mejorar, hacer las cosas bien”, resumió Guadalupe García, responsable de Gestión de Campo y líder de Certificaciones de Calidad. “Creíamos que no era tan difícil porque ya veníamos con buenas prácticas, y lo tomamos como una herramienta que nos permitiría crecer y ordenarnos. Todo lo que facilite el trabajo diario es bienvenido”, agregó.