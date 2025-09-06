Efemérides del sábado 6 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Otro 6 de septiembre pero de 1997 se realiza en la Abadía de Westminster, Londres, el funeral de la princesa Diana de Gales, que fue emitido internacionalmente y se estima que fue observado por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, uno de los hechos no deportivos más vistos de la historia. La princesa Diana falleció el 31 de agosto de 1997, en París, en un accidente automovilístico en el que viajaba junto a su pareja Dodi Al-Fayed, su guardaespaldas Trevor Rees-Jones (único sobreviviente) y el conductor Henri Paul, que días más tarde se conoció que manejaba alcoholizado y bajo los efectos de varios medicamentos.