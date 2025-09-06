Efemérides del sábado 6 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides de la fecha se recuerda el primer golpe de Estado en Argentina que se llevó a cabo el 6 de septiembre de 1930 cuando el ejército liderado por el General José Uriburu derrocó al Gobierno del entonces presidente argentino Hipólito Yrigoyen. La denominada Década Infame (1930-1943) significó la primera irrupción del Ejército Argentino desde la implementación de la Ley Sáenz Peña.
Por otra parte, el 6 de septiembre de 1979 llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permaneció en Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre para investigar las desapariciones forzadas y las denuncias contra la dictadura militar.
Otro 6 de septiembre pero de 1997 se realiza en la Abadía de Westminster, Londres, el funeral de la princesa Diana de Gales, que fue emitido internacionalmente y se estima que fue observado por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, uno de los hechos no deportivos más vistos de la historia. La princesa Diana falleció el 31 de agosto de 1997, en París, en un accidente automovilístico en el que viajaba junto a su pareja Dodi Al-Fayed, su guardaespaldas Trevor Rees-Jones (único sobreviviente) y el conductor Henri Paul, que días más tarde se conoció que manejaba alcoholizado y bajo los efectos de varios medicamentos.
A su vez, el 6 de septiembre en Argentina se celebra el Día Nacional de las Relaciones Públicas, creado en 1979 tras la fusión de la Asociación Argentina de Relaciones Públicas y el Círculo Argentino de Profesionales de Relaciones Públicas bajo el nombre de Asociación Argentina de Profesionales de Relaciones Públicas. En la actualidad, la asociación creó el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina.
Además, el 6 de septiembre de 1998 falleció el director de cine japonés Akira Kurosawa, uno de los cineastas más reconocidos de Japón y que funcionó como inspiración para grandes figuras del rubro como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Roman Polanski, Ingmar Bergman y Bernardo Bertolucci, entre muchos otros.
Lo que pasó un día como hoy
1522 – Juan Sebastián Elcano llega a España con una nave y 18 hombres, luego de dar por 1ra. vez la vuelta al mundo.
1811 – Aparece "El Peruano", primer periódico patriota de Perú.
1869 – Muere en Buenos Aires el escritor y jurista Valentín Alsina.
1869 – Trágica explosión en una mina de Pensilvania, EE.UU. como consecuencia de las terribles condiciones en que trabajaban los mineros. Mueren 110 personas.
1900 – Nace Nicolás Olivari, escritor y poeta argentino.
1901 – Atentado contra el presidente estadounidense, William McKinley, quién muere días después.
1906 – Nace Luis Federico Leloir, investigador especializado en química biológica, ganador del Premio Nobel de Química en 1970.
1907 – Muere Jerónimo de la Osa, escritor panameño.
1916 – El primer supermercado verdadero, el «Piggly Wiggly» es abierto por Clarence Saunders en Memphis, Tennessee.
1921 – Muere el Dr. Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata.
1928 – Se empieza a construir la Línea B de Subterráneos.
1930 – Golpe militar en Argentina: el General José Félix Uriburu derroca al presidente Hipólito Yrigoyen.
1944 – Nace Roger Waters, de Pink Floyd.
1946 – Nace Ángel Cappa, entrenador de fútbol argentino.
1948 – Coronación de la reina Juliana de Holanda.
1966 – Asesinan al Primer Ministro de Sudáfrica, Henrik F. Verwoerd, arquitecto del apartheid.
1968 – Swazilandia logra su independencia.
1970 – Yaser Arafat es nombrado general en jefe de las fuerzas revolucionarias palestinas.
1972 – Nace Idris Elba, actor británico.
1979 – Llega a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1983 – Protestas en Chile contra el régimen de Pinochet, con el resultado de once muertos, 25 heridos y 200 detenidos.
1984 – Nace Paula Chaves, modelo y conductora de televisión argentina.
1991 – Mijaíl Gorbachov reconoce la independencia de las repúblicas bálticas (Estonia, Lituania y Letonia).
1992 – Muere Roberto Grela, guitarrista y compositor de tangos argentino
1996 – El canciller alemán Helmut Kohl recibe el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional por su labor en la reunificación alemana y en el proceso de construcción de la UE.
1997 – Se realiza en Londres el funeral de la princesa Diana de Gales. Asiste un millón de personas.
1998 – Muere Akira Kurosawa, cineasta japonés.
2007 – Muere Luciano Pavarotti, tenor italiano.
2017 – El huracán Irma destroza el 95% de los edificios en Barbuda.
2017 – El parlamento de Cataluña aprueba ley para permitir el referéndum por la independencia de España.
2018 – Muere Burt Reynolds, actor, director de cine y productor estadounidense.
2019 – Muere Robert Mugabe, político y militar zimbabuense, máximo líder de su país entre 1980 y 2017.