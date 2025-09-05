Enseñame Tucumán: la Secundaria de Yonopongo (Monteros) fue la primera ganadora y competirá por el viaje a Carlos Paz en la gran final

Hubo nervios, emoción, suspenso, alegría y mucho aprendizaje. La primera semifinal del concurso “Enseñame Tucumán” tuvo todo tipo de condimentos. Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba, de la secundaria de Yonopongo en Monteros, fueron las primeras ganadoras del certamen organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación, y ya tienen asegurado su lugar en la gran final donde irán por el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso.
Las alumnas de cuarto año de la Secundaria de Yonopongo se enfrentaron a los representantes de otros cuatro establecimientos de distintos puntos de la provincia en los estudios de televisión de LG Play. Este fue el estreno del programa educativo de preguntas y respuestas dedicado a la historia de Tucumán. Todos los concursantes demostraron su esfuerzo y dedicación en el estudio para responder cada una de las preguntas sobre los grandes hitos de la provincia.
Ahora, los ganadores deberán esperar a quiénes obtengan el primer lugar en las categorías quinto y sexto año. Esas definiciones se harán los viernes 12 y 19 de septiembre respectivamente. El viernes 26 de este mes será la gran final. La dupla campeona accederá al viaje organizado por la empresa Siwar Travel. Allí, los ganadores disfrutarán de paseos en barco por el lago San Roque, excursiones y fiestas temáticas, entre otras actividades.
Antes de arrancar con el concurso, los conductores Carolina Servetto y Matías Auad, contaron cómo fue que llegaron hasta aquí los primeros semifinalistas. En total, se anotaron 180 escuelas y 2.500 alumnos para participar en la primera fase, que se se disputó el 25 de julio en cada escuela. La segunda instancia fue interzonal, el 18 de agosto. A lo largo del concurso, los chicos estudiaron contenidos clave vinculados a la historia, la geografía y la identidad tucumana, destacaron.
Los participantes
El concurso arrancó con las cinco duplas paradas delante de dos atriles. Ellos fueron: Valentín Fernández Lizárraga y Thiago Leandro Romero, del Colegio San Isidro Labrador; José Jeremías Prado y Serena Suárez, del Instituto Vocacional San José; Zoe Fernández y Micaela Córdoba, de la Escuela Municipal Petrona J.C. de Adami; Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba, de la Secundaria de Yonopongo; y Guadalupe Singh e Iris Pacheco, de la Secundaria Primera Junta.
Después de un primer bloque, donde se habló de la importancia del concurso, el segundo bloque comenzó on el juego “¿Quién lo hizo?”. “Habrá tres preguntas que se responden con nombres de protagonistas claves de la historia tucumana”, anunció Carolina, y advirtió que los estudiantes tendrían 20 segundos para deliberar y escribir el nombre en una pizarra.
¿Quién diseñó el Parque 9 de julio en San Miguel de Tucumán?, preguntó Matías. Solo dos parejas se animaron a contestar y lo hicieron correctamente: la respuesta era Carlos Thays.
La pregunta dos apuntó directamente a la historia de una de las actividades económicas más importante para los tucumanos: la azucarera. ¿Quién fue el autor del “Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina”, de 1915, en el que, tras visitar los ingenios, detalló las precarias condiciones sanitarias y laborales de los trabajadores tucumanos? Nadie pudo dar con la respuesta que se buscaba: Bialet Massé.
Pacheco y Singh, de la Secundaria Primera Junta fueron las únicas en responder correctamente la tercera pregunta, (¿qué gobernador tucumano dispuso la creación del primer teatro en la provincia en 1838?). Luego de decir "Alejandro Heredia" se convirtieron en las primeras finalistas de la jornada. Competirían al final del programa por pasar a la gran final.
Los otros dos boletos al juego final de la jornada
En el segundo bloque quedaron en concurso dos de los cuatro equipos que no pudieron tener el pase directo a la final en ese primer bloque: el Instituto Vocacional San José y la secundaria Yonopongo de Monteros. El primer juego que tuvieron que enfrentar se llama “Detective de la historia”. “Aquí hay que descubrir una persona, institución, hechos, tradiciones o lugar icónico a partir de cinco pistas”, anunció la conductora. Cada uno de los equipos eligió uno de los cuatro sobres que había disponibles. Ante cada pista, tenían 10 segundos para contestar, con el objetivo de tener una respuesta correcta con la menor cantidad de pistas posibles. Quienes ganaron fueron Jeremías Prado y Serena Suárez, del Instituto Vocacional San José.
El juego siguiente fue “Respondé y Ganá”. Este consistió en 10 preguntas para cada pareja. En este caso, se coronaron Abigail Galaraza y María Lucía Córdoba, de la secundaria Yonopongo de Monteros.
El concurso avanzó con el segmento “Verdadero o falso”. “Vamos a leerles 10 afirmaciones relacionadas con la historia y la cultura de Tucumán. Después de cada enunciado, tienen 10 segundos para pensar y ambos equipos deben levantar al mismo tiempo la tarjeta con su respuesta:
“V” o “F”. explicó Servetto.
El origen de los primeros pobladores de Tucumán; la refundación de la ciudad de San Miguel de Tucumán (1685) en un sitio llamado ‘La Toma’, la renuncia o no de Belgrano al ejército del Norte en 1823 por pedido del gobierno de Buenos Aires, los colores originales de la Casa Histórica fueron algunas de las preguntas y terminó imponiéndose las adolescentes de la secundaria de Yonopongo.
De los mismos juegos participaron Valentín Fernández Lizárraga y Thiago Romero (Colegio San Isidro Labrador), Zoe Fernández y Micaela Córdoba (Escuela Municipal Petrona de Adami). La pareja de varones arrasó: ganaron prácticamente sin errar el "Respondé y ganá" y el "Verdadero/Falso".
El bloque final
En el bloque final, solo quedan sobre el escenario las tres parejas ganadoras de esta semifinal: el Colegio San Isidro Labrador, la Secundaria de Yonopongo y la Secundaria Primera Junta. Lo primero que debieron resolver es la “línea de tiempo”. Para ello tuvieron que ordenar cronológicamente en una pizarra eventos históricos de Tucumán, como los festejos del Centenario, la utilidad de la Casa Histórica o creaciones de distintos colegios históricos de la provincia. Cada una de las parejas terminó con un punto.
El juego que siguió se llama “El dato incorrecto”. De tres datos u opciones, incluídas en una frase o multiple choice, debieron la única que no era correcta. En la última ronda, volvieron a partici bajo la consigna “¿Quién lo hizo?”. Los conductores lanzaron una serie de tres preguntas sobre hechos que se responden con nombres de protagonistas claves de la historia tucumana y los alumnos tuvieron que identificar quién estaba detrás de una acción o decisión histórica.
Finalmente, tras el conteo, la secundaria monteriza fue la pareja que ganó dos de los tres juegos finales y se quedó con esta primera edición.
En el estreno del programa educativo de preguntas y respuestas dedicado a la historia de Tucumán, la emoción se vivió delante y detrás de las cámaras. El estudio se despidió hasta el próximo viernes, entre abrazos, sonrisas y aplausos que parecían unir generaciones. No fue solo un juego ni un concurso: fue la confirmación de que la historia sigue viva cuando logra conmover, enseñar y hacer sentir orgullosos a quienes la comparten.