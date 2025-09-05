Enseñame Tucumán: la Secundaria de Yonopongo (Monteros) fue la primera ganadora y competirá por el viaje a Carlos Paz en la gran final

Los otros dos boletos al juego final de la jornada

En el segundo bloque quedaron en concurso dos de los cuatro equipos que no pudieron tener el pase directo a la final en ese primer bloque: el Instituto Vocacional San José y la secundaria Yonopongo de Monteros. El primer juego que tuvieron que enfrentar se llama “Detective de la historia”. “Aquí hay que descubrir una persona, institución, hechos, tradiciones o lugar icónico a partir de cinco pistas”, anunció la conductora. Cada uno de los equipos eligió uno de los cuatro sobres que había disponibles. Ante cada pista, tenían 10 segundos para contestar, con el objetivo de tener una respuesta correcta con la menor cantidad de pistas posibles. Quienes ganaron fueron Jeremías Prado y Serena Suárez, del Instituto Vocacional San José.