Igual que Messi: otro ídolo de la Selección anunció que jugó su último partido en Argentina

Tras la victoria 3-0 de la Selección Argentina frente a Venezuela en el Monumental, no solo fue Lionel Messi quien habló de su despedida en territorio nacional. El zaguero Nicolás Otamendi sorprendió al confesar que también disputó su último partido oficial con la camiseta albiceleste en suelo argentino.
El defensor, uno de los emblemas de la defensa en la última década, reveló su decisión en la zona mixta después del encuentro. “Ha sido también mi último partido, si no hay otro oficial en Argentina”, dijo, confirmando que no volverá a jugar en el país con la celeste y blanca. Con más de 100 partidos en la Selección, su anuncio marca el cierre de un ciclo importante.
Otamendi explicó que su decisión estuvo acompañada por su familia, que lo alentó desde las tribunas del Monumental. “La verdad, desde que llegué, el lunes, era disfrutar, saber que me iba a acompañar mi familia, que estarían en el estadio repleto de gente”, confesó, visiblemente emocionado por el apoyo recibido.
El zaguero también se detuvo a resaltar la mística del estadio y la pasión de los hinchas. “(Es) un estadio maravilloso, donde había muchos argentinos y muchos chicos que vinieron. Por más que haga mucho frío, los chicos se acercaron acá. Este show debe continuar y estoy feliz por eso”, agregó el futbolista, agradecido por el cariño popular.
Mientras tanto, el propio Messi también se refirió a su presente y a lo que viene. Explicó que no viajará a Ecuador para el próximo compromiso de las Eliminatorias, ya que Lionel Scaloni decidió que descanse.
"(Lionel Scaloni) decidió que descanse, vengo de una lesión y si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido”, aseguró. El capitán de la Selección agregó que su objetivo inmediato es recuperarse y enfocarse en la MLS con el Inter Miami: “La idea es descansar bien y prepararme bien para lo que se viene porque es una seguidilla importante. Nosotros nos jugamos la MLS, la queremos ganar y es un objetivo, espero estar bien”.
El futuro de la Selección tras las despedidas
El anuncio de Otamendi se suma al de Messi, quien también reconoció que probablemente no juegue otro encuentro de Eliminatorias en Argentina. Aunque el 10 estará en los amistosos de octubre, el adiós de referentes históricos en el Monumental marca el inicio de una nueva etapa para el equipo. Con el Mundial 2026 en el horizonte, la Albiceleste afronta el desafío de seguir compitiendo al máximo nivel mientras se despide de dos de sus grandes figuras.