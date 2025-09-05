Igual que Messi: otro ídolo de la Selección anunció que jugó su último partido en Argentina

"(Lionel Scaloni) decidió que descanse, vengo de una lesión y si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido”, aseguró. El capitán de la Selección agregó que su objetivo inmediato es recuperarse y enfocarse en la MLS con el Inter Miami: “La idea es descansar bien y prepararme bien para lo que se viene porque es una seguidilla importante. Nosotros nos jugamos la MLS, la queremos ganar y es un objetivo, espero estar bien”.