Colapinto cumple un año en la F-1: la confesión de James Vowles que emocionó a los argentinos

El argentino, por su parte, también reflexionó sobre lo que significó para él dar el salto: entendió que la presión y la exigencia forman parte del camino y que debe aprender a convivir con eso. Vowles comentó: “Él sabe que no puede controlar todo, pero busca controlar lo que está a su alcance. Tiene esa serenidad que distingue a los grandes pilotos”.