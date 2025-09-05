Secciones
DeportesMotores

Colapinto cumple un año en la F-1: la confesión de James Vowles que emocionó a los argentinos

El jefe de Williams evocó el 1° de septiembre de 2024 y remarcó la proyección del joven talento. “Me sorprendió su madurez”, aseguró.

Colapinto cumple un año en la F-1: la confesión de James Vowles que emocionó a los argentinos
Hace 2 Hs

El jefe de Williams, James Vowles, se deshizo en elogios hacia Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Italia. En una entrevista, recordó el debut del argentino en la Fórmula 1, el 1 de septiembre de 2024 en Monza, y destacó cómo afrontó la presión de subirse a un auto de la máxima categoría con apenas 21 años.

“Lo que me sorprendió fue su madurez y la capacidad de adaptarse a una situación tan extrema”, afirmó Vowles, quien reveló que el piloto argentino no se dejó intimidar por la magnitud del evento ni por la exigencia del monoplaza. Según el directivo, Colapinto demostró un temple que no se corresponde con su corta edad.

El dirigente también destacó el hambre de superación del joven: “Él entendió que la Fórmula 1 es diferente a cualquier otra categoría y se adaptó rápidamente. Eso no es común en alguien que recién debuta”. Vowles subrayó que la calma con la que Colapinto enfrentó el desafío fue “impresionante” y que en ningún momento perdió la concentración.

El 1 de septiembre de 2024, Colapinto debutó oficialmente en la F1 en Monza, donde logró un meritorio 12° puesto, algo que dejó muy conforme al equipo. Vowles recordó aquel fin de semana con orgullo: “Estaba extremadamente feliz. No se notaba que era su primera vez, parecía que lo hubiera hecho toda la vida”. El directivo añadió que la jornada en Italia fue “muy especial”.

El argentino, por su parte, también reflexionó sobre lo que significó para él dar el salto: entendió que la presión y la exigencia forman parte del camino y que debe aprender a convivir con eso. Vowles comentó: “Él sabe que no puede controlar todo, pero busca controlar lo que está a su alcance. Tiene esa serenidad que distingue a los grandes pilotos”.

El futuro de Colapinto en la Fórmula 1

A un año de su debut en la máxima categoría, el rendimiento de Colapinto sigue generando expectativas. La confianza que el jefe de Williams depositó en él, sumada a su desempeño en la pista, alimenta la ilusión de que el joven piloto argentino pueda consolidarse y ser protagonista en la élite del automovilismo mundial.

Temas Fórmula 1ArgentinaFranco ColapintoWilliams RacingJames VowlesJames VolwesFlavio BriatoreAlpine
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
1

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
2

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía
5

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
6

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Más Noticias
Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Comentarios