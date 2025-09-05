Colapinto cumple un año en la F-1: la confesión de James Vowles que emocionó a los argentinos

El jefe de Williams, James Vowles, se deshizo en elogios hacia Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Italia. En una entrevista, recordó el debut del argentino en la Fórmula 1, el 1 de septiembre de 2024 en Monza, y destacó cómo afrontó la presión de subirse a un auto de la máxima categoría con apenas 21 años.
“Lo que me sorprendió fue su madurez y la capacidad de adaptarse a una situación tan extrema”, afirmó Vowles, quien reveló que el piloto argentino no se dejó intimidar por la magnitud del evento ni por la exigencia del monoplaza. Según el directivo, Colapinto demostró un temple que no se corresponde con su corta edad.
El dirigente también destacó el hambre de superación del joven: “Él entendió que la Fórmula 1 es diferente a cualquier otra categoría y se adaptó rápidamente. Eso no es común en alguien que recién debuta”. Vowles subrayó que la calma con la que Colapinto enfrentó el desafío fue “impresionante” y que en ningún momento perdió la concentración.
El 1 de septiembre de 2024, Colapinto debutó oficialmente en la F1 en Monza, donde logró un meritorio 12° puesto, algo que dejó muy conforme al equipo. Vowles recordó aquel fin de semana con orgullo: “Estaba extremadamente feliz. No se notaba que era su primera vez, parecía que lo hubiera hecho toda la vida”. El directivo añadió que la jornada en Italia fue “muy especial”.
El argentino, por su parte, también reflexionó sobre lo que significó para él dar el salto: entendió que la presión y la exigencia forman parte del camino y que debe aprender a convivir con eso. Vowles comentó: “Él sabe que no puede controlar todo, pero busca controlar lo que está a su alcance. Tiene esa serenidad que distingue a los grandes pilotos”.
El futuro de Colapinto en la Fórmula 1
A un año de su debut en la máxima categoría, el rendimiento de Colapinto sigue generando expectativas. La confianza que el jefe de Williams depositó en él, sumada a su desempeño en la pista, alimenta la ilusión de que el joven piloto argentino pueda consolidarse y ser protagonista en la élite del automovilismo mundial.