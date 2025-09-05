Independiente estalló contra Conmebol tras su descalificación y lanzó un pedido inesperado

Desde el lado chileno, el presidente de la U de Chile, Michael Clark, celebró la clasificación pero rechazó el castigo al público: “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las copas Libertadores y Sudamericana”. A su vez, en Argentina, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, opinó: “Eligieron la más fácil, muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así. Muy injusto todo”.