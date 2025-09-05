Independiente estalló contra Conmebol tras su descalificación y lanzó un pedido inesperado

La Conmebol anunció la decisión de descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana, en una resolución de la Comisión Disciplinaria que además castigó económicamente y con sanciones al público a la Universidad de Chile. La noticia cayó como un golpe en Avellaneda, donde el club rojo consideró injusto el fallo y lo calificó de “precedente nefasto”.
En un comunicado publicado en redes sociales, la institución explicó. “Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez”. En ese mensaje, el club manifestó su repudio a la decisión y pidió que se devuelvan los objetos entregados al Museo de la Conmebol: “No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”.
El descargo fue firmado por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, quienes remarcaron. “Un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como premio la clasificación desde un escritorio”. En palabras de la dirigencia, “la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”.
Independiente también advirtió que el fallo “envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”. En su carta, el club exigió eliminar cualquier referencia a su historia en el museo y recuperar los trofeos, camisetas y materiales que había cedido. “Resulta inaceptable que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente para legitimar una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano”, reclamó la directiva.
Desde el lado chileno, el presidente de la U de Chile, Michael Clark, celebró la clasificación pero rechazó el castigo al público: “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las copas Libertadores y Sudamericana”. A su vez, en Argentina, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, opinó: “Eligieron la más fácil, muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así. Muy injusto todo”.
Una herida que va más allá del resultado
El club de Avellaneda, máximo ganador histórico de la Copa Libertadores, insistió en que el partido suspendido debía definirse dentro de la cancha. “Los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes”, sentenció. Para Independiente, el fallo no solo es un castigo deportivo, sino un golpe al modelo social de los clubes: “Están matando al fútbol”, concluyó la carta.