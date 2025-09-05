Secciones
DeportesFútbol

Independiente estalló contra Conmebol tras su descalificación y lanzó un pedido inesperado

El "Rojo" denunció un fallo “nefasto”, acusó a la dirigencia de avalar la violencia y exigió la devolución de los objetos entregados al museo.

Independiente estalló contra Conmebol tras su descalificación y lanzó un pedido inesperado
Hace 2 Hs

La Conmebol anunció la decisión de descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana, en una resolución de la Comisión Disciplinaria que además castigó económicamente y con sanciones al público a la Universidad de Chile. La noticia cayó como un golpe en Avellaneda, donde el club rojo consideró injusto el fallo y lo calificó de “precedente nefasto”.

En un comunicado publicado en redes sociales, la institución explicó. “Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez”. En ese mensaje, el club manifestó su repudio a la decisión y pidió que se devuelvan los objetos entregados al Museo de la Conmebol: “No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”.

El descargo fue firmado por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, quienes remarcaron. “Un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como premio la clasificación desde un escritorio”. En palabras de la dirigencia, “la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”.

Independiente también advirtió que el fallo “envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”. En su carta, el club exigió eliminar cualquier referencia a su historia en el museo y recuperar los trofeos, camisetas y materiales que había cedido. “Resulta inaceptable que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente para legitimar una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano”, reclamó la directiva.

Desde el lado chileno, el presidente de la U de Chile, Michael Clark, celebró la clasificación pero rechazó el castigo al público: “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las copas Libertadores y Sudamericana”. A su vez, en Argentina, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, opinó: “Eligieron la más fácil, muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así. Muy injusto todo”.

Una herida que va más allá del resultado

El club de Avellaneda, máximo ganador histórico de la Copa Libertadores, insistió en que el partido suspendido debía definirse dentro de la cancha. “Los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes”, sentenció. Para Independiente, el fallo no solo es un castigo deportivo, sino un golpe al modelo social de los clubes: “Están matando al fútbol”, concluyó la carta.

Temas Copa SudamericanaClub Atlético IndependienteClub Estudiantes de La PlataJuan Sebastián VerónAlejandro DominguezClub Universidad de ChileAmérica del SurArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
1

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
2

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
5

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía
6

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Más Noticias
Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Comentarios