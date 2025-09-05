Agustín Laje y Ramiro Castiñeira disertarán esta tarde en Tucumán sobre “la batalla cultural en Argentina”

La Fundación Federalismo y Libertad, en conjunto con la Fundación Faro, presentará en Tucumán una nueva edición de la Jornada “Cultura y Libertad”. En esta ocasión, los protagonistas serán el escritor y politólogo Agustín Laje Arrigoni y el economista Ramiro Castiñeira, quienes abordarán los desafíos de la batalla cultural en la Argentina desde una mirada política, económica e intelectual.
El encuentro tendrá lugar esta tarde, a las 19, en el Hotel Catalinas Park (Av. Soldati 380, Salón Ingeniero Paz). La entrada es general y sujeta a la capacidad de la sala, con costo de inscripción.
Laje, fundador y presidente de la Fundación Libre, es uno de los principales referentes del pensamiento conservador en la región, mientras que Castiñeira, director de la consultora Económica y profesor universitario, es reconocido por su trayectoria en consultoría y análisis económico en medios de comunicación.
El ciclo “Cultura y Libertad” ya ha contado con figuras de relevancia nacional e internacional. En ediciones anteriores participaron Patricia Bullrich, Natalio Botana, Lisandro Catalán, Juan José Sebreli y Alberto Benegas Lynch (h), quienes aportaron distintas miradas sobre los dilemas institucionales, políticos y culturales del país.