Agustín Laje y Ramiro Castiñeira disertarán esta tarde en Tucumán sobre “la batalla cultural en Argentina”

La Fundación Federalismo y Libertad, en conjunto con la Fundación Faro, presentará en Tucumán una nueva edición de la Jornada “Cultura y Libertad”. En esta ocasión, los protagonistas serán el escritor y politólogo Agustín Laje Arrigoni y el economista Ramiro Castiñeira, quienes abordarán los desafíos de la batalla cultural en la Argentina desde una mirada política, económica e intelectual.