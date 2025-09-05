Secciones
Fuerte caída en los patentamientos de maquinaria agrícola en agosto: bajaron un 44,7% interanual

Según datos de la División de Maquinaria Agrícola de Acara, se patentaron 550 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de agosto de 2025 alcanzaron las 550 unidades, una baja del 44,7% interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 995. 

Si la comparación es con julio pasado, se observó una baja de un 7,9% -en ese mes se habían patentado 597 unidades-. 

De esa forma, el acumulado de los ocho meses del año alcanzó las 4.514 unidades, esto ha sido un 11,8% más que las 4.038 del mismo período de 2024.

Comportamiento por segmentos

Los datos mostraron que en agosto se patentaron 47 cosechadoras, una baja de un 11,3% comparado contra las 53 unidades de julio, y una baja de un 50% si la comparación es interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 94 unidades.

En cuanto a tractores, en agosto se patentaron 448 unidades, una reducción del 4,9% comparado contra las 471 unidades de julio, y un descenso del 43,1% si la comparación es interanual -en agosto de 2024 se habían registrado 787 unidades-.

En cuanto a pulverizadoras, en agosto se patentaron 55 unidades, una reducción del 24,7% comparado contra las 73 unidades de julio, y una baja del 51,8% si la comparación es interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 114 unidades.

