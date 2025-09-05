Fuerte caída en los patentamientos de maquinaria agrícola en agosto: bajaron un 44,7% interanual

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de agosto de 2025 alcanzaron las 550 unidades, una baja del 44,7% interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 995.