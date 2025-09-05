Alivio para los vecinos, tras años de reclamos: el barrio Don Bosco tendrá un nuevo pozo de agua en 30 días

Respuesta a una demanda histórica

La falta de agua es uno de los reclamos más frecuentes en distintos barrios de San Miguel de Tucumán. “Desde que asumimos, recuperamos las principales fuentes de agua potable como El Cadillal, Vipos y Anfama, y comenzamos con estas nuevas perforaciones. Sabemos que aún hay zonas con baja presión, pero estamos trabajando para que ningún tucumano carezca del servicio”, sostuvo el titular de la SAT.