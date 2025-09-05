Secciones
Alivio para los vecinos, tras años de reclamos: el barrio Don Bosco tendrá un nuevo pozo de agua en 30 días

La obra busca dar respuesta a un viejo reclamo y, además, pata reforzar el sistema en épocas de altas temperaturas.

Hace 1 Hs

Una obra clave avanza en el barrio Don Bosco, más precisamente en la plaza de la zona: la perforación y montaje de un nuevo pozo de agua promete mejorar la provisión del servicio en una de las áreas más pobladas de la capital.

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó a LA GACETA que los trabajos se encuentran en su etapa final y que el pozo podría entrar en funcionamiento en los próximos 30 días. 

“Estamos en la fase de montaje de la bomba y la conexión a la red. Apenas esté listo, el pozo comenzará a inyectar agua potable al sistema sin necesidad de inauguración oficial”, aseguró Marcelo Caponio, presidente de la SAT.

Agua a 300 metros de profundidad

La perforación alcanza los 300 metros y permitirá captar agua de un acuífero subterráneo recientemente descubierto. Según Caponio, este método asegura la calidad del recurso y no genera impacto ambiental negativo. “Lo hacemos de manera racional, con estudios técnicos avalados por profesionales de la Universidad Nacional de Tucumán. No se estresan los acuíferos superficiales”, explicó.

Una obra en el marco de un plan mayor

El pozo de Don Bosco forma parte de un plan provincial que contempla la construcción de 53 nuevas perforaciones en Tucumán, de las cuales 18 ya están operativas. “Es política de Estado del gobernador Osvaldo Jaldo garantizar el acceso al agua potable en toda la provincia”, remarcó Caponio.

El proyecto se financia con fondos propios de la SAT y de la provincia. Cada perforación demanda entre 120 y 150 días de trabajo, desde la excavación inicial hasta la conexión eléctrica y la puesta en marcha.

Respuesta a una demanda histórica

La falta de agua es uno de los reclamos más frecuentes en distintos barrios de San Miguel de Tucumán. “Desde que asumimos, recuperamos las principales fuentes de agua potable como El Cadillal, Vipos y Anfama, y comenzamos con estas nuevas perforaciones. Sabemos que aún hay zonas con baja presión, pero estamos trabajando para que ningún tucumano carezca del servicio”, sostuvo el titular de la SAT.

Mirada al futuro: el nuevo acueducto de Vipos

Además de las perforaciones, la provincia avanza con proyectos de gran envergadura, como el nuevo acueducto de Vipos, recientemente licitado. La obra, que podría comenzar en enero de 2026, permitirá transportar 4.000 m³ de agua por hora -el equivalente a 40 pozos- y tendrá un plazo de ejecución de 36 meses.

