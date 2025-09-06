Secciones
SociedadActualidad

Macaulay Culkin contó cómo John Candy fue su figura paterna frente a un padre abusivo

El actor de "Mi Pobre Angelito" reveló en un nuevo documental cómo el fallecido comediante canadiense detectó tempranamente el comportamiento abusivo de su progenitor.

Macaulay Culkin y John Candy en una escena de Uncle Buck (1989). Macaulay Culkin y John Candy en una escena de "Uncle Buck" (1989).
Hace 1 Hs

En una revelación que ha sacudido al mundo del espectáculo, Macaulay Culkin compartió por primera vez detalles íntimos sobre la relación que mantuvo con el fallecido actor John Candy durante el rodaje de Uncle Buck (Mi Querido Tío Buck, 1989). El protagonista de Home Alone (Mi Pobre Angelito) aseguró que Candy fue una especie de figura paterna protectora en un momento en que su propio padre ejercía un control abusivo sobre su vida y su carrera.

Las declaraciones forman parte del documental John Candy: I Like Me, dirigido por Colin Hanks, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025 y llegará a Amazon Prime Video el próximo 10 de octubre.

“Ya era un monstruo”

En el filme, Culkin, hoy de 44 años, habla con crudeza sobre la conducta de su padre. “Escuchen, incluso antes de que la ola llegara a su punto máximo y empezara lo de Mi Pobre Angelito, no era difícil ver lo que era mi padre. Ya era un monstruo”, confiesa.

El éxito descomunal de la comedia familiar de 1990 no hizo sino empeorar las cosas. “De repente, llegaron la fama y el dinero, y se convirtió en un monstruo infame. Ya no era una buena persona”, recuerda el actor.

Macaulay Culkin contó cómo John Candy fue su figura paterna frente a un padre abusivo

Un refugio inesperado en John Candy

Frente a ese entorno hostil, Culkin encontró apoyo en John Candy, quien no dudó en mostrarse protector tanto con él como con su compañera de reparto, la actriz infantil Gaby Hoffman.

“John siempre fue realmente amable y realmente bueno. Mostraba mucho respeto. Cuando tienes ocho años, no recibes respeto, ni en un set ni de los adultos en general. Con él te sentías invitado”, relató.

El protagonista de Uncle Buck también se habría percatado rápidamente de la situación en casa del joven Culkin. “Creo que John estaba mirando un poco de reojo, como diciendo: ‘¿Todo bien por allí? ¿Buen día? ¿Todo bien en casa?’. Creo que lo vio, tenía ese gran instinto”, confesó el actor.

El cuidado que casi nunca tuvo

Lo que más marcó a Culkin fue la rareza de esa actitud en un ambiente donde pocos adultos se preocupaban por el bienestar de un niño actor. “Es un testimonio del tipo de hombre que era, y simplemente me estaba cuidando en el set. No sucede tan a menudo… de hecho, sucedió menos con el tiempo. Ojalá hubiera tenido más de eso en mi vida”.

Con un dejo de nostalgia, el actor resumió: “Recuerdo que a John le importaba cuando a poca gente le importaba”.

El homenaje a una leyenda

John Candy: I Like Me busca rescatar no solo los momentos difíciles que atravesó Culkin, sino también celebrar la vida y el legado de Candy, fallecido en 1994 a los 43 años. El documental reúne testimonios de colegas y amigos como Bill Murray, Tom Hanks, Catherine O’Hara, Dan Aykroyd y Eugene Levy, quienes recuerdan con afecto al carismático actor canadiense.

Temas Macaulay CulkinTom HanksDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día Mundial del Daltonismo: ¿qué es y por qué se celebra cada 6 de septiembre?

Día Mundial del Daltonismo: ¿qué es y por qué se celebra cada 6 de septiembre?

Lo más popular
La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
1

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
2

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Tucumán está de la cabeza
3

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
4

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
5

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad
6

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

Más Noticias
Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Comentarios