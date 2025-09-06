Macaulay Culkin contó cómo John Candy fue su figura paterna frente a un padre abusivo

El cuidado que casi nunca tuvo

Lo que más marcó a Culkin fue la rareza de esa actitud en un ambiente donde pocos adultos se preocupaban por el bienestar de un niño actor. “Es un testimonio del tipo de hombre que era, y simplemente me estaba cuidando en el set. No sucede tan a menudo… de hecho, sucedió menos con el tiempo. Ojalá hubiera tenido más de eso en mi vida”.