Macaulay Culkin contó cómo John Candy fue su figura paterna frente a un padre abusivo

En una revelación que ha sacudido al mundo del espectáculo, Macaulay Culkin compartió por primera vez detalles íntimos sobre la relación que mantuvo con el fallecido actor John Candy durante el rodaje de Uncle Buck (Mi Querido Tío Buck, 1989). El protagonista de Home Alone (Mi Pobre Angelito) aseguró que Candy fue una especie de figura paterna protectora en un momento en que su propio padre ejercía un control abusivo sobre su vida y su carrera.
Las declaraciones forman parte del documental John Candy: I Like Me, dirigido por Colin Hanks, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025 y llegará a Amazon Prime Video el próximo 10 de octubre.
“Ya era un monstruo”
En el filme, Culkin, hoy de 44 años, habla con crudeza sobre la conducta de su padre. “Escuchen, incluso antes de que la ola llegara a su punto máximo y empezara lo de Mi Pobre Angelito, no era difícil ver lo que era mi padre. Ya era un monstruo”, confiesa.
El éxito descomunal de la comedia familiar de 1990 no hizo sino empeorar las cosas. “De repente, llegaron la fama y el dinero, y se convirtió en un monstruo infame. Ya no era una buena persona”, recuerda el actor.
Un refugio inesperado en John Candy
Frente a ese entorno hostil, Culkin encontró apoyo en John Candy, quien no dudó en mostrarse protector tanto con él como con su compañera de reparto, la actriz infantil Gaby Hoffman.
“John siempre fue realmente amable y realmente bueno. Mostraba mucho respeto. Cuando tienes ocho años, no recibes respeto, ni en un set ni de los adultos en general. Con él te sentías invitado”, relató.
El protagonista de Uncle Buck también se habría percatado rápidamente de la situación en casa del joven Culkin. “Creo que John estaba mirando un poco de reojo, como diciendo: ‘¿Todo bien por allí? ¿Buen día? ¿Todo bien en casa?’. Creo que lo vio, tenía ese gran instinto”, confesó el actor.
He will make you laugh. He will make you cry. Just like he always did.— Prime Video (@PrimeVideo) September 4, 2025
Watch the John Candy: I Like Me official trailer, coming October 10. pic.twitter.com/Ix2EoRcvST
El cuidado que casi nunca tuvo
Lo que más marcó a Culkin fue la rareza de esa actitud en un ambiente donde pocos adultos se preocupaban por el bienestar de un niño actor. “Es un testimonio del tipo de hombre que era, y simplemente me estaba cuidando en el set. No sucede tan a menudo… de hecho, sucedió menos con el tiempo. Ojalá hubiera tenido más de eso en mi vida”.
Con un dejo de nostalgia, el actor resumió: “Recuerdo que a John le importaba cuando a poca gente le importaba”.
El homenaje a una leyenda
John Candy: I Like Me busca rescatar no solo los momentos difíciles que atravesó Culkin, sino también celebrar la vida y el legado de Candy, fallecido en 1994 a los 43 años. El documental reúne testimonios de colegas y amigos como Bill Murray, Tom Hanks, Catherine O’Hara, Dan Aykroyd y Eugene Levy, quienes recuerdan con afecto al carismático actor canadiense.