Temblor en Salta: se registró un movimiento sísmico con epicentro cerca de Tolar Grande

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió el oeste de la provincia de Salta este viernes por la mañana. El temblor, registrado a las 10.22 horas, tuvo su epicentro cerca de la localidad de Tolar Grande, en la región de la Puna, a una profundidad considerable de 201 kilómetros, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).
Aunque la profundidad del sismo sugiere que pudo ser percibido en localidades cercanas, el Inpres indicó que la probabilidad de daños fue baja. El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al noreste de Tolar Grande, lo que equivale a 193 kilómetros al oeste de la capital salteña y 198 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy.
Por la profundidad registrada, el temblor pudo haber sido percibido en localidades cercanas pero sin capacidad de provocar daños. El INPRES precisó que el cálculo es automático y sujeto a revisión por parte de un sismólogo.
En mayo de este año, un hecho similar ocurrió en La Rioja. Un sismo de 5,5 grados de magnitud en la escala de Richter afectó a la provincia y se sintió durante varios segundos en localidades cercanas de Córdoba y Tucumán.