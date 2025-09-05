Temblor en Salta: se registró un movimiento sísmico con epicentro cerca de Tolar Grande

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió el oeste de la provincia de Salta este viernes por la mañana. El temblor, registrado a las 10.22 horas, tuvo su epicentro cerca de la localidad de Tolar Grande, en la región de la Puna, a una profundidad considerable de 201 kilómetros, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).