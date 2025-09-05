Banda del Río Salí: rescatan a un joven no vidente tras deambular desorientado en plena madrugada

Tras deambular desorientado en plena madrugada, un joven no vidente fue asistido en Banda del Río Salí gracias a la rápida intervención del Centro de Monitoreo municipal y de los Vigías Ciudadanos. Ocurrió ayer, cerca de las 3.30.
Las cámaras de seguridad captaron al hombre mientras deambulaba con su bastón por la zona de la rotonda de acceso a la ciudad.
En las imágenes se lo vio cruzar el puente Lucas Córdoba por sobre la calzada y, en algunos tramos, circular en contramano, lo que encendió la alarma entre los operadores.
Durante la madrugada del jueves, un hombre con discapacidad visual fue encontrado desorientado en la vía pública y asistido por personal de seguridad de la Banda del Río Salí. pic.twitter.com/cdqkpPOM7x— Centro de Monitoreo BRS (@MonitoreoBrs) September 4, 2025
“Se lo veía desorientado, por lo que se movilizó de inmediato a un móvil de los Vigías de la Banda del Río Salí para que verificaran la situación”, informaron desde el Centro de Monitoreo a través de la red social X.
Al ser asistido, el joven explicó que se encontraba extraviado. Los vigías lo acompañaron y lo trasladaron hasta su domicilio en San Miguel de Tucumán, garantizando su seguridad.