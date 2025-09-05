Bruno Henrique recibió 12 fechas de suspensión y una multa por apuestas deportivas

Tras un juicio de más de ocho horas, el tribunal lo absolvió de manipulación y perjuicio deliberado a un equipo (artículo 243), pero lo declaró culpable de actuar en contra de la ética deportiva (artículo 243-A). La sanción aplica únicamente a competiciones organizadas por la Confederación Brasileña de Fútbol, lo que le permitirá disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.