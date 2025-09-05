¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

Con el arbitraje de Daniel Zamora, San Martín y Colegiales se enfrentarán desde las 19, en Munro. Este juego será televisado por TyC Sports y la señal se encuentra disponible en la grilla de CCC, Supercanal, DirecTV y Flow. También se podrá ver por la web de TyC Sports Play, aunque se deberá contar con el abono en curso de las compañías de televisión antes mencionadas.