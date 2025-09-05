Por la fecha 30 de la zona A de la Primera Nacional, San Martín visitará hoy, desde las 19, a Colegiales, en el estadio Libertarios Unidos de la localidad bonaerense de Munro. Este partido será televisado por TyC Sports.
Los "Santos" vienen de caer 3-0 como locales ante Arsenal y acentuaron la irregularidad de una campaña que los tuvo como punteros e invictos durante las primeras 10 fechas, pero que con el correr de los juegos se fue desmoronando y no parece haber tocado fondo.
Como si fuese poco, los tucumanos hace cuatro partidos que no ganan de visitantes y apenas sumaron un punto sobre los últimos 12 posibles en esa condición.
Esta tarde el rival de los "Santos" será el modesto Colegiales, que tiene la necesidad de sumar para poder soñar con mantener la categoría, el objetivo primordial de la institución de Munro para esta temporada.
¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?
Con el arbitraje de Daniel Zamora, San Martín y Colegiales se enfrentarán desde las 19, en Munro. Este juego será televisado por TyC Sports y la señal se encuentra disponible en la grilla de CCC, Supercanal, DirecTV y Flow. También se podrá ver por la web de TyC Sports Play, aunque se deberá contar con el abono en curso de las compañías de televisión antes mencionadas.