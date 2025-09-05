Secciones
Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Tigre-Independiente Rivadavia se enfrentan por la Copa Argentina.

Franco Colapinto.
La actividad deportiva del viernes contempla diferentes eventos para ir calentando los motores del fin de semana. Precisamente desde Monza, Franco Colapinto se sumará a la segunda prueba de entrenamientos de la Fórmula 1 mientras que por la tarde se jugarán las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, con Noval Djokovic enfrentando a Carlos Alcaraz.

Por disposiciones de la Fórmula 1 y Alpine, Colapinto le cederá su butaca a Paul Aron, el piloto de pruebas Estonio que tendrá una nueva chance de sumar kilómetros arriba del auto del argentino.

Agenda de TV y streaming del viernes 5 de septiembre

Fórmula 1 - GP de Monza

8.30: Práctica 1 (Disney +)

12: Práctica 2 (Disney +)

Primera Nacional

15.30: CADU-Morón (TyC Sports)

19: Colegiales-San Martín de Tucumán (TyC Sports)

20: Estudiantes BA-Nueva Chicago (DSports)

Eliminatorias Europeas

15.30: Ucrania-Francia (ESPN)

US Open

Semifinal Masculina

16: N. Djokovic-C. Alcaraz (ESPN 2)

20: J. Sinner-F. Auger Aliassime (ESPN 2)

MLB (Major League Baseball)

19.30: Cincinnati Reds-New York Mets (ESPN 5 /  Fox Sports 3)

Boxeo

21: Jodan White-Rene Tellez Giron (ESPN 3)

Copa Argentina

21.10: Tigre-Independiente Rivadavia (TyC Sports)

Temas Club Atlético TigreCopa ArgentinaFórmula 1Club Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaAbierto de los Estados UnidosFranco Colapinto
