Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

La actividad deportiva del viernes contempla diferentes eventos para ir calentando los motores del fin de semana. Precisamente desde Monza, Franco Colapinto se sumará a la segunda prueba de entrenamientos de la Fórmula 1 mientras que por la tarde se jugarán las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, con Noval Djokovic enfrentando a Carlos Alcaraz.