El tiempo en Tucumán: el cielo estará nuboso pero la temperatura comenzará a subir

Luego de una jornada lluviosa y fresca, el pronóstico anticipa para Tucumán un viernes marcado por la nubosidad, aunque sin precipitaciones. La temperatura máxima rondaría los 17 °C, algunos grados más que los registrados ayer. Esa tendencia se acentuará durante el fin de semana.
El cielo amaneció mayormente cubierto, con una nubosidad del 83% y una humedad relativa del 80%. Los vientos fueron suaves del sector oeste, según el informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima fue de 8.6 °C.
La temperatura se elevará con el paso de las horas y para el mediodía se anuncia una media de 13 °C, con una nubosidad cercana al 35%, mientras que la humedad será del 50%. Los vientos serán leves pero desde el sector sudeste.
Hacia la tarde, la nubosidad se mantendrá por encima del 60% y la humedad será cercana al 45%. La temperatura máxima llegaría a los 17 °C y los vientos serán del este.
El SMN anuncia para la noche la caída de la temperatura hasta los 9 °C, mientras que la nubosidad descenderá hasta un 29% mientras que la humedad relativa será de al menos un 70%. Los vientos serán suaves del noroeste.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
En su pronóstico extendido para el fin de semana, el SMN prevé cielo despejado para la mañana del sábado y una temperatura mínima de 5 °C. La máxima sería de 20 °C y la nubosidad aumentará durante la tarde.
Las condiciones del tiempo para el domingo serían similares, con una mínima de 6 °C y con una máxima que rondaría los 21 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada.