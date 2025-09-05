Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el cielo estará nuboso pero la temperatura comenzará a subir

La mínima fue de 8.6 °C. Se esperan lapsos soleados a media mañana. El pronóstico extendido para el fin de semana.

ALGO DE SOL. Por la mañana se esperan algunas horas de cielo despejado en la zona centro de la provincia. ALGO DE SOL. Por la mañana se esperan algunas horas de cielo despejado en la zona centro de la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Luego de una jornada lluviosa y fresca, el pronóstico anticipa para Tucumán un viernes marcado por la nubosidad, aunque sin precipitaciones. La temperatura máxima rondaría los 17 °C, algunos grados más que los registrados ayer. Esa tendencia se acentuará durante el fin de semana. 

El cielo amaneció mayormente cubierto, con una nubosidad del 83% y una humedad relativa del 80%. Los vientos fueron suaves del sector oeste, según el informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima fue de 8.6 °C.

La temperatura se elevará con el paso de las horas y para el mediodía se anuncia una media de 13 °C, con una nubosidad cercana al 35%, mientras que la humedad será del 50%. Los vientos serán leves pero desde el sector sudeste.   

Hacia la tarde, la nubosidad se mantendrá por encima del 60% y la humedad será cercana al 45%. La temperatura máxima llegaría a los 17 °C y los vientos serán del este.

El SMN anuncia para la noche la caída de la temperatura hasta los 9 °C, mientras que la nubosidad descenderá hasta un 29% mientras que la humedad relativa será de al menos un 70%. Los vientos serán suaves del noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?

En su pronóstico extendido para el fin de semana, el SMN prevé cielo despejado para la mañana del sábado y una temperatura mínima de 5 °C. La máxima sería de 20 °C y la nubosidad aumentará durante la tarde. 

Las condiciones del tiempo para el domingo serían similares, con una mínima de 6 °C y con una máxima que rondaría los 21 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada.  

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Lo más popular
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
1

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
2

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
3

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Messi se despidió como lo hacen los grandes
4

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal
5

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
6

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Más Noticias
Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Messi se despidió como lo hacen los grandes

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

Comentarios