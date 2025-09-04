Secciones
DeportesFútbol

Fallo de la Conmebol: Independiente, descalificado de la Copa Sudamericana tras los incidentes con la "U" de Chile

Además, el club argentino deberá jugar sus próximos siete partidos de local a puertas cerradas y otros siete como visitante también sin hinchas, y afrontará multas por más de 250 mil dólares.

DURÍSIMO. Así fue el fallo de la Conmebol, que condenó el enfrentamiento entre los barrabravas de Independiente y Universidad de Chile. DURÍSIMO. Así fue el fallo de la Conmebol, que condenó el enfrentamiento entre los barrabravas de Independiente y Universidad de Chile.
Hace 2 Hs

La noche del 20 de agosto en Avellaneda terminó de la peor manera. Los graves disturbios entre hinchas de Independiente y de Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América obligaron a suspender el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y ahora la Conmebol resolvió con dureza: el club argentino fue eliminado del certamen y, además, recibió una batería de sanciones deportivas y económicas.

El fallo fue emitido luego de la audiencia realizada en la sede de la Confederación en Luque, Paraguay, con la presencia de dirigentes y abogados de ambas instituciones. Pese a la defensa presentada por la delegación del “Rojo”, la Comisión Disciplinaria entendió que la responsabilidad primaria recaía en el organizador del duelo.

La resolución incluye la descalificación inmediata de Independiente, la obligación de disputar los próximos siete partidos internacionales como local a puertas cerradas y otros siete como visitante sin hinchas. A esto se suma una multa de U$S 150.000 (a descontar de los ingresos por televisión) y otra de U$S 100.000 por infracciones al Código Disciplinario.

En paralelo, Universidad de Chile avanzó directamente a cuartos de final, en donde enfrentará a Alianza Lima. La sanción también recayó sobre el conjunto trasandino, que deberá cumplir con la misma restricción de público por siete partidos de local y siete de visitante, y afrontar una multa de U$S 270.000.

Mientras tanto, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) decidió prohibir la presencia de hinchas chilenos en Buenos Aires hasta 2027 y aplicó derecho de admisión a 41 barras de Independiente, identificados por nombre y DNI, por su participación en los ataques dentro de la tribuna Pavoni alta.

Tanto Néstor Grindetti, presidente de Independiente, como Michael Clark, titular de Azul Azul (empresa que gerencia la "U" de Chile), defendieron sus posturas tras la audiencia. Finalmente, la balanza se inclinó a favor de la institución chilena, amparada en el antecedente de que Conmebol suele responsabilizar al organizador de cada espectáculo.

El comunicado de la Conmebol

En su resolución, la Comisión Disciplinaria determinó:

- Descalificar a Independiente de la Sudamericana 2025, aunque sin excluirlo de futuras ediciones.

- Obligarlo a disputar siete partidos como local a puertas cerradas en torneos Conmebol.

- Sancionarlo con siete partidos como visitante sin público propio.

- Aplicarle multas por 250.000 dólares en total, en concepto de castigo disciplinario y deducción de ingresos por televisión.


Temas Buenos AiresCopa SudamericanaClub Atlético IndependienteClub Universidad de Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Otra tragedia golpea al fútbol chileno: un hincha de Colo Colo murió en el clásico contra la U. de Chile

Otra tragedia golpea al fútbol chileno: un hincha de Colo Colo murió en el clásico contra la U. de Chile

Conmebol define el futuro de Independiente tras los incidentes con Universidad de Chile en la Sudamericana

Conmebol define el futuro de Independiente tras los incidentes con Universidad de Chile en la Sudamericana

Neymar contradijo a Carlo Ancelotti y generó polémica por su ausencia en la Selección de Brasil

Neymar contradijo a Carlo Ancelotti y generó polémica por su ausencia en la Selección de Brasil

Se conocieron las primeras sanciones para los hinchas de Independiente y la U. de Chile luego del escándalo en la Copa Sudamericana

Se conocieron las primeras sanciones para los hinchas de Independiente y la U. de Chile luego del escándalo en la Copa Sudamericana

El DT de la U. de Chile rompió el silencio y reveló el drama que vivió su hijo en la cancha de Independiente

El DT de la U. de Chile rompió el silencio y reveló el drama que vivió su hijo en la cancha de Independiente

Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
2

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
4

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
5

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
6

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Más Noticias
Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: "Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes"

AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

Messi y un legado interminable: el 10 alcanzará un histórico récord esta noche

Messi y un legado interminable: el "10" alcanzará un histórico récord esta noche

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Comentarios