Fallo de la Conmebol: Independiente, descalificado de la Copa Sudamericana tras los incidentes con la "U" de Chile

La noche del 20 de agosto en Avellaneda terminó de la peor manera. Los graves disturbios entre hinchas de Independiente y de Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América obligaron a suspender el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y ahora la Conmebol resolvió con dureza: el club argentino fue eliminado del certamen y, además, recibió una batería de sanciones deportivas y económicas.