Fallo de la Conmebol: Independiente, descalificado de la Copa Sudamericana tras los incidentes con la "U" de Chile

La noche del 20 de agosto en Avellaneda terminó de la peor manera. Los graves disturbios entre hinchas de Independiente y de Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América obligaron a suspender el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y ahora la Conmebol resolvió con dureza: el club argentino fue eliminado del certamen y, además, recibió una batería de sanciones deportivas y económicas.
El fallo fue emitido luego de la audiencia realizada en la sede de la Confederación en Luque, Paraguay, con la presencia de dirigentes y abogados de ambas instituciones. Pese a la defensa presentada por la delegación del “Rojo”, la Comisión Disciplinaria entendió que la responsabilidad primaria recaía en el organizador del duelo.
La resolución incluye la descalificación inmediata de Independiente, la obligación de disputar los próximos siete partidos internacionales como local a puertas cerradas y otros siete como visitante sin hinchas. A esto se suma una multa de U$S 150.000 (a descontar de los ingresos por televisión) y otra de U$S 100.000 por infracciones al Código Disciplinario.
En paralelo, Universidad de Chile avanzó directamente a cuartos de final, en donde enfrentará a Alianza Lima. La sanción también recayó sobre el conjunto trasandino, que deberá cumplir con la misma restricción de público por siete partidos de local y siete de visitante, y afrontar una multa de U$S 270.000.
Mientras tanto, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) decidió prohibir la presencia de hinchas chilenos en Buenos Aires hasta 2027 y aplicó derecho de admisión a 41 barras de Independiente, identificados por nombre y DNI, por su participación en los ataques dentro de la tribuna Pavoni alta.
Tanto Néstor Grindetti, presidente de Independiente, como Michael Clark, titular de Azul Azul (empresa que gerencia la "U" de Chile), defendieron sus posturas tras la audiencia. Finalmente, la balanza se inclinó a favor de la institución chilena, amparada en el antecedente de que Conmebol suele responsabilizar al organizador de cada espectáculo.
El comunicado de la Conmebol
En su resolución, la Comisión Disciplinaria determinó:
- Descalificar a Independiente de la Sudamericana 2025, aunque sin excluirlo de futuras ediciones.
- Obligarlo a disputar siete partidos como local a puertas cerradas en torneos Conmebol.
- Sancionarlo con siete partidos como visitante sin público propio.
- Aplicarle multas por 250.000 dólares en total, en concepto de castigo disciplinario y deducción de ingresos por televisión.