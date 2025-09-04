Secciones
Salta: secuestran 417 kilos de cocaína ocultos en neumáticos de un camión

Imputaron a siete personas con prisión preventiva.

Hace 3 Hs

En un operativo realizado en la localidad salteña de Senda Hachada, Salta, fuerzas de seguridad secuestraron 417 kilos de cocaína ocultos dentro de los neumáticos de un camión. El procedimiento, encabezado por la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, derivó en la imputación con prisión preventiva de siete personas acusadas de transporte de estupefacientes agravado.

La investigación: de una gomería a una organización narcocriminal

La fiscal federal Lucía Orsetti, junto al auxiliar fiscal Matías Aguilera, explicó que este operativo es la continuación de una investigación iniciada en mayo pasado, cuando se secuestraron 425 kilos de cocaína en una gomería de General Mosconi y se detuvo a tres personas.

El modus operandi de la banda, liderada por Néstor González, consistía en traficar cocaína escondida en neumáticos de camiones. El seguimiento de teléfonos intervenidos y el análisis de movimientos de vehículos permitió identificar a nuevos integrantes y planear el reciente golpe.

El operativo en Senda Hachada

El martes pasado, tras un despliegue de Gendarmería Nacional, se interceptó un camión Volvo en la ruta 34, acompañado por dos camionetas (una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok) que funcionaban como vehículos de custodia.

Mediante un escáner y la intervención de perros antinarcóticos, se descubrió cocaína oculta en siete ruedas del camión (cuatro en uso y tres de auxilio). En total, se hallaron 400 paquetes de droga que pesaron 417 kilos.

Detenidos en el procedimiento

Los siete acusados quedaron identificados como:

José Sandaliche

Sergio Lezcano

Claudio Alarcón

Héctor Andolfi

José Pereyra

Marcos Martínez

Nahuel Martínez

Todos fueron imputados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Prisión preventiva y allanamientos simultáneos

La jueza federal de Garantías de Tartagal convalidó la imputación y dictó la prisión preventiva para los siete detenidos, además de ordenar peritajes sobre 14 teléfonos secuestrados.

De manera paralela, se realizaron allanamientos en Salta y Santiago del Estero, donde se incautaron:

Armas de fuego (un revólver calibre 22 largo y una escopeta calibre 38)

Vehículos

Antenas satelitales

Documentación clave para la causa

Una organización con casi una tonelada de cocaína incautada

Con este nuevo golpe, la justicia federal atribuye a la organización narcocriminal el traslado de casi una tonelada de cocaína en solo tres meses. La fiscalía no descarta nuevas detenciones y subrayó la compleja logística desplegada por los acusados, que incluía camiones preparados, vehículos satélite y redes de apoyo en distintas provincias.

Conclusión

El secuestro de 417 kilos de cocaína en Tartagal confirma la continuidad de una investigación que golpea a una de las organizaciones narcocriminales más activas del norte argentino. Con siete personas ya bajo prisión preventiva y una estructura que se extendía por Salta y Santiago del Estero, la causa sigue abierta y podría sumar más imputados en las próximas semanas.

