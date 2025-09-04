Salta: secuestran 417 kilos de cocaína ocultos en neumáticos de un camión

Conclusión

El secuestro de 417 kilos de cocaína en Tartagal confirma la continuidad de una investigación que golpea a una de las organizaciones narcocriminales más activas del norte argentino. Con siete personas ya bajo prisión preventiva y una estructura que se extendía por Salta y Santiago del Estero, la causa sigue abierta y podría sumar más imputados en las próximas semanas.