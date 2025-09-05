Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Pedro Capó: el puertorriqueño actúa en el Mercedes Sosa
“La Carretera Tour” es el nombre de la gira que traerá al puertorriqueño Pedro Capó a Tucumán, para encontrarse con el público local desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479). El cantante y actor lanzó su álbum más reconocido, que bautiza su ciclo de shows, y que registra 58 millones de reproducciones en las plataformas y redes sociales. “Libre”, “La fiesta”, “La mordidita”, “Calma”, “Fiebre de amor” y “Quédate”, entre muchos otros éxitos, integran el repertorio de su show. Capó ganó el Grammy Latino en tres ocasiones y los premios Gaviota de Plata y Gaviota de Oro en el festival chileno de Viña del Mar.
Teatro: mirada local de un mito clásico
“El Oreste mata a su mamá” regresa esta noche y mañana a las 22 a La Sodería (Juan Posse 1.141), con dramaturgia de Marcelo Bertuccio y Andrés de Chazal, dirigida por el primero y actuada por el segundo junto a Yesika Migliori. Esta versión para dos actores del mito clásico se centra en un joven tucumano que alega ante un jurado de notables durante su juicio por matricidio, a la espera del veredicto. La obra teatral explora temas universales como la culpa, la justicia y la redención, enfocados en la problemática familiar.
Stand up: propuesta en el Centro Virla
“Te pido mil disculpas” es la propuesta de stand up que desplegarán esta noche, en dos funciones desde las 21 y las 23, Ceci Hace y Nahuel Ivorra, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). Los dos comediantes apuestan sin límites a hacer reír al público, por lo que algunas veces se pasan de la raya y piden perdón. En el acceso al auditorio funcionará la feria itinerante MAB, desde las 17 y en una edición primavera.
Folclore: de recorrida por las peñas
Demi Carabajal será el número central de esta noche en La Casa de Yamil (España 153), desde las 21, y luego se presentará en el festival Fusión Gaucha (Las Lomitas en Lomas de Tafí), donde estarán además Dúo Tafí, La Juntada, Las 4 Cuerdas y Malamba. En El Cardón (Las Heras 50) estarán Facu Díaz Alvillos, Los Orejanos, Duendes Copleros y Lourdes Ovejero; en La Escondida (Miguel Lillo 234), Emilio y Aylén Busto, La Cuerda, Franco Véliz, La Banda y Lucas Lizondo; y en El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda), Lautaro Rocha, Tiempo Nuevo, Pablo Santy, Miguel Agüero y Matheo Alderete.
Coros: encuentro en el parque 9 de Julio
El Museo de la Industria Azucarera del parque 9 de Julio albergará desde las 20 el encuentro coral gratuito de dos formaciones del Ministerio de Educación de la Provincia: el Mixto y el Juvenil.
Jazz: un trío en el bar Irlanda
Poco antes de la medianoche, en el ciclo gratuito Jazz Night del Bar Irlanda (Catamarca 380) y con entrada libre se presentará en formato acústico el Jazz Trío que integran Pedro Gómez, Javier Podazza y Rafa Romano.
Alianza Francesa: proyectan “Petite Maman”
El ciclo de cine club de la Alianza Francesa (Mendoza 257) se proyectará hoy, desde las 21, “Petite Maman”, una historia de vínculos familiares y el pasado.