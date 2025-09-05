Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Pedro Capó: el puertorriqueño actúa en el Mercedes Sosa

“La Carretera Tour” es el nombre de la gira que traerá al puertorriqueño Pedro Capó a Tucumán, para encontrarse con el público local desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479). El cantante y actor lanzó su álbum más reconocido, que bautiza su ciclo de shows, y que registra 58 millones de reproducciones en las plataformas y redes sociales. “Libre”, “La fiesta”, “La mordidita”, “Calma”, “Fiebre de amor” y “Quédate”, entre muchos otros éxitos, integran el repertorio de su show. Capó ganó el Grammy Latino en tres ocasiones y los premios Gaviota de Plata y Gaviota de Oro en el festival chileno de Viña del Mar.