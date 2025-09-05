Secciones
EspectáculosCASA BARRIO

Canciones que abordan la tensión entre dos realidades

El jujeño Manu Estrada recorre sus canciones, en las que habla de lo que lo “moviliza e identifica”.

INSPIRACIÓN ANDINA. Manu Estrada vincula la Pachamama con la canción. INSPIRACIÓN ANDINA. Manu Estrada vincula la Pachamama con la canción.
Hace 6 Hs

El compositor jujeño Manu Estrada recorrerá esta noche sus dos discos, “Baileciteando” y “Agosto Eterno”, desde las 22 en Casa Barrio (9 de Julio 1.032), con el compromiso de realizar “un viaje sonoro en el que se cruzan la cosmovisión andina y la canción contemporánea en conexión con los ritmos del tiempo y los rituales de la tierra para compartir paisaje, memoria y presente”, en un anticipo para LA GACETA.

“Transito la música desde el lugar donde la aprendí de niño. Pienso a la copla como una expresión que se parece en algunas cosas a la canción, aunque haya una tensión entre lo concebido por el pueblo andino y lo que se entiende en las ciudades -reconoce en torno a dos realidades-. En mis temas comunico lo que me pasa y lo que pienso importante y utilizo los recursos que tengo a mano para ello: un paisaje, una forma de ser, una persona, una historia vista desde una cuestión de pertenencia”.

Gustavo Patiño reivindica su mensaje en “Pueblo Hermano”

Gustavo Patiño reivindica su mensaje en “Pueblo Hermano”

En ese contexto, resalta que sus creaciones “hablan de algo que me moviliza e identifica, como persona y como parte de una comunidad; en ese sentido, es crucial la compresión de lo que la Pachamama significa para los pueblos andinos, que tiene saberes muy valiosos sobre cómo vincularnos con la vida, con el territorio, con el tiempo y con la memoria, porque sin ella no tendríamos cancionero popular y mi obra no sería la que es”.

Estrada reivindica el territorio de cantautor, pese a que “en este momento estamos relegados a espacios más under, centros culturales, autogestionados y eventualmente teatros, porque la cultura atraviesa un momento global cambiante y nacional más difícil aún”. “La cultura es el tejido al cual pertenecemos todos; sigue vivo y ante la adversidad se reconfigura, pero siempre ocupa un lugar independiente y la sostenemos entre las personas que la conformamos. Desde el Gobierno veo una inmensa ignorancia de su complejidad e importancia, antes que desprecio, y también temor sobre el vínculo que existe entre la cultura y el pueblo, pero no es algo nuevo”, añade.

Danzas

En la misma Casa Barrio, previo al recital y entre las 19 y las 21 se realizará un taller inicial de danza para aprender a bailar la zamba, facilitado por Carolina Lozano.

Temas Tierra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agenda teatral local: baja “Crujiente de mortadela”

Agenda teatral local: baja “Crujiente de mortadela”

Tucumán se prepara para la 4ª edición del Festival del Asado

Tucumán se prepara para la 4ª edición del Festival del Asado

Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000

Se viene el primer Cosquín Rock Brasil 2026 con entradas desde $ 45.000

Cita en el teatro Alberdi: encuentro Infanto-juvenil de Danzas Hilda Ganem

Cita en el teatro Alberdi: encuentro Infanto-juvenil de Danzas Hilda Ganem

Cuánto cuesta ir al Lollapalooza 2026 desde Tucumán

Cuánto cuesta ir al Lollapalooza 2026 desde Tucumán

Lo más popular
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
1

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía
2

Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía

Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz
3

Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz

“El paisaje de la vida” expone Natalia Lipovetzky
4

“El paisaje de la vida” expone Natalia Lipovetzky

Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”
5

Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Messi se despidió como se despiden los grandes

Messi se despidió como se despiden los grandes

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Estados Unidos en el Caribe: un cambio en la lucha contra el narcotráfico

Estados Unidos en el Caribe: un cambio en la lucha contra el narcotráfico

“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico

Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico

Comentarios