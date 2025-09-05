Canciones que abordan la tensión entre dos realidades

El compositor jujeño Manu Estrada recorrerá esta noche sus dos discos, “Baileciteando” y “Agosto Eterno”, desde las 22 en Casa Barrio (9 de Julio 1.032), con el compromiso de realizar “un viaje sonoro en el que se cruzan la cosmovisión andina y la canción contemporánea en conexión con los ritmos del tiempo y los rituales de la tierra para compartir paisaje, memoria y presente”, en un anticipo para LA GACETA.
“Transito la música desde el lugar donde la aprendí de niño. Pienso a la copla como una expresión que se parece en algunas cosas a la canción, aunque haya una tensión entre lo concebido por el pueblo andino y lo que se entiende en las ciudades -reconoce en torno a dos realidades-. En mis temas comunico lo que me pasa y lo que pienso importante y utilizo los recursos que tengo a mano para ello: un paisaje, una forma de ser, una persona, una historia vista desde una cuestión de pertenencia”.
En ese contexto, resalta que sus creaciones “hablan de algo que me moviliza e identifica, como persona y como parte de una comunidad; en ese sentido, es crucial la compresión de lo que la Pachamama significa para los pueblos andinos, que tiene saberes muy valiosos sobre cómo vincularnos con la vida, con el territorio, con el tiempo y con la memoria, porque sin ella no tendríamos cancionero popular y mi obra no sería la que es”.
Estrada reivindica el territorio de cantautor, pese a que “en este momento estamos relegados a espacios más under, centros culturales, autogestionados y eventualmente teatros, porque la cultura atraviesa un momento global cambiante y nacional más difícil aún”. “La cultura es el tejido al cual pertenecemos todos; sigue vivo y ante la adversidad se reconfigura, pero siempre ocupa un lugar independiente y la sostenemos entre las personas que la conformamos. Desde el Gobierno veo una inmensa ignorancia de su complejidad e importancia, antes que desprecio, y también temor sobre el vínculo que existe entre la cultura y el pueblo, pero no es algo nuevo”, añade.
Danzas
En la misma Casa Barrio, previo al recital y entre las 19 y las 21 se realizará un taller inicial de danza para aprender a bailar la zamba, facilitado por Carolina Lozano.