Cartas de lectores: Civilización y barbarie

Como un aporte más a la carta “Civilización y barbarie” del lector Pedro P. Verasaluse del 03/09, es importante -y hasta necesario, diría yo- recordar dos miradas de notables argentinos con respecto a la figura del gaucho argentino. Mientras Domingo Sarmiento decía de ellos que “la vida del campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho, las facultades físicas, sin ninguna de las de la inteligencia”, el libertador José de San Martín reconoció la importancia del “Ejército de Gauchos Infernales” liderado por Martín Miguel de Güemes en Salta, que fue clave para sostener la lucha contra las fuerzas realistas. Consideraba “honrados y valientes” a quienes era la Libertad lo que los motivaba a luchar y no un interés personal. Dejando las visiones sociológicas del Siglo XIX y pasando a las del Siglo XX que se proyectan aún en este Siglo XXI, hubo un tiempo en el que pensé que existía un antiperonismo hecho carne en millones de argentinos, consecuencia directa de golpes de Estado cívico-eclesiástico-militares acompañados de un sistemático aparato comunicacional y educativo, que dio continuidad a la criminalización constante de un mismo sector social, pero con diferentes nombres para identificarlos: bárbaros; indios; chusma radical; negros peronistas; subversivos; kukas; etcétera. En definitiva, no es antiperonismo lo que se viene cultivando en la República Argentina, sino un definitivo odio y rechazo a lo nacional y popular, quedando en evidencia cuando el ex presidente Mauricio Macri llevó la voz de las oligarquías criollas al indicar que todo (lo malo) comenzó con la Presidencia del Dr. Hipólito Yrigoyen. Carlos Menem llegó a ser Presidente de la Nación Argentina emulando a Facundo Quiroga, pero se transformó en Rivadavia al ejercer el Poder, demostrando -una vez más- que la verdadera barbarie siempre estuvo inmersa en el espíritu de la autoproclamada “civilización” argentina. Son la verdadera “casta”, hoy, conformando el Gobierno del presidente Javier Milei.