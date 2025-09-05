Cartas de lectores: Bicicletas sin control en la plaza Independencia

Un miércoles a la noche, cruzaba la calle junto con mi madre desde la plaza Independencia hacia la Iglesia Catedral, cuando el semáforo estaba en rojo y, sin embargo, casi nos atropellan unos adolescentes que circulaban en bicicletas con mucha velocidad que daban vueltas a la plaza. Ante esto me puse muy nerviosa y les reclamé que debían respetar las normas de tránsito. Por supuesto, respondieron con indiferencia a mis reclamos, por ello cuando llegamos a la esquina de la Catedral le dije muy ofuscada a una agente de la policía por qué no hacía algo después de lo que vio; la mujer uniformada primero me reclamó que yo le estaba faltando el respeto por levantarle la voz (parece que nunca consideró que estaba mal y terminé siendo acusada) y después emitió una frase que me hizo molestar más: “no podemos hacer nada porque son menores”. No me dejó decirle que esos menores que ella mencionó tienen tutores legales que deben responder por ellos; no son adolescentes que no tienen ninguna familia. En conclusión, lo que conseguí al enojarme por esta situación fue frustración y sentirme una delincuente. ¡Qué protegida me sentí por la señorita agente que no me escuchó! ¡Y cómo pone en práctica las leyes que cuidan a esos adolescentes con conductas de riesgo que están gritando que algo de nuestra sociedad está fallando! ¡Y qué suerte que no me llevó detenida por enojarme!