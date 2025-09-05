La importancia de la mediación escolar

Las experiencias transmitidas por alumnos de más de 60 escuelas primarias de la provincia con respecto al uso de la mediación como forma de resolver conflictos por medio del diálogo ha generado un espacio para positivas reflexiones al respecto. Se trata de un programa que se viene implementando con distintas etapas y estrategias y que va avanzando desde los chicos del primer nivel de la instrucción y promete llegar al secundario y extenderse de la escuela pública a la privada.
Hace un mes se dio cuenta de la vivencia en la escuela Bernardo de Irigoyen, donde se puso un buzón azul donde los chicos de primero a sexto grado cuentan conflictos entre compañeros. Esos datos van a un centro de mediación constituido pura y exclusivamente por estudiantes. El centro fue constituido previa capacitación de docentes para que enseñasen a los niños a reconocer sus emociones y a ser capaces de poner en palabra cuando tienen algún malestar. Una educadora afirmó que cuando sus alumnos lograron adquirir ciertas herramientas y habilidades que les servían para comenzar el proceso de mediación, la segunda parte fue impulsar a que el resto del alumnado se animase a contar lo que les pasaba y cómo vivían estos conflictos internos y situaciones de tensión entre ellos. Así nació el buzón donde cuentan lo que les molestan, inquieta y donde ellos pueden contar con sus propias palabras cómo desean que se intervenga.
Ahora en la escuela de La Ciudadela hubo un encuentro con murales, debates, dinámicas grupales y hasta canciones colectivas donde los chicos pusieron en práctica lo aprendido sobre cómo resolver los conflictos sin violencia.
Se trata de un programa que se inserta, ciertamente, en un medio, el educativo, que está surcado por los problemas de la sociedad y que se expresan en la convivencia escolar. “Las aulas se han vuelto lugares donde emergen conflictos diversos, entre ellos, peleas entre pares, desafíos a la autoridad pedagógica, tensiones con las familias e incluso la creciente presencia del ciberacoso, un fenómeno que desborda los límites físicos de la escuela”, señalaron hace unos días Cynthia Torres Stockl, María Paula Carreras, Ana Carolina González, Javier Juárez, docentes e investigadores de la Facultad de Psicología (UNT), a propósito del próximo Congreso Internacional de Psicología, que propone analizar, precisamente, el impacto de las intervenciones psicoeducativas situadas, participativas y restaurativas, que promueven la mediación, la escucha activa y la participación de los estudiantes en la construcción de normas colectivas .
Por eso mismo el avance del programa escolar del Ministerio de Educación, que ya ha logrado que todas las escuelas del nivel inicial tengan sus centros de mediación y que se propone expandirlos hacia el secundario, invita a estudiar bien sus efectos para tender a una mejora constante. Una funcionaria describió que están convencidos de que “estos niños son los futuros egresados que construirán una cultura de paz”.