La importancia de la mediación escolar

Hace un mes se dio cuenta de la vivencia en la escuela Bernardo de Irigoyen, donde se puso un buzón azul donde los chicos de primero a sexto grado cuentan conflictos entre compañeros. Esos datos van a un centro de mediación constituido pura y exclusivamente por estudiantes. El centro fue constituido previa capacitación de docentes para que enseñasen a los niños a reconocer sus emociones y a ser capaces de poner en palabra cuando tienen algún malestar. Una educadora afirmó que cuando sus alumnos lograron adquirir ciertas herramientas y habilidades que les servían para comenzar el proceso de mediación, la segunda parte fue impulsar a que el resto del alumnado se animase a contar lo que les pasaba y cómo vivían estos conflictos internos y situaciones de tensión entre ellos. Así nació el buzón donde cuentan lo que les molestan, inquieta y donde ellos pueden contar con sus propias palabras cómo desean que se intervenga.