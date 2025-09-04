Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Actualidad
Franco Mignacco sobre la Experiencia Endeavor 2025: “Hoy el nivel ha sido realmente superlativo”
El presidente del directorio de la minera Exar y director de Endeavor NOA hizo un balance del evento que se realizó en Salta.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Pablo Hamada
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Salta
Endeavor NOA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"
Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
Más Noticias
Daniel Salomón: “En 22 segundos se tiraron por la borda 14 años de trabajo”
Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla
De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"
El tiempo en Tucumán: el cielo estará cubierto y no se descartan algunas lluvias
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más