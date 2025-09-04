Secciones
SociedadActualidad

Franco Mignacco sobre la Experiencia Endeavor 2025: “Hoy el nivel ha sido realmente superlativo”

El presidente del directorio de la minera Exar y director de Endeavor NOA hizo un balance del evento que se realizó en Salta.

Franco Mignacco sobre la Experiencia Endeavor 2025: “Hoy el nivel ha sido realmente superlativo”
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas SaltaEndeavor NOA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
2

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
4

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
5

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
6

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Más Noticias
Daniel Salomón: “En 22 segundos se tiraron por la borda 14 años de trabajo”

Daniel Salomón: “En 22 segundos se tiraron por la borda 14 años de trabajo”

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará cubierto y no se descartan algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el cielo estará cubierto y no se descartan algunas lluvias

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

Comentarios