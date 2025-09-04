Santiago Bilinkis sobre la IA en Endeavor NOA: "Lo que estamos haciendo es humanidad artificial"

En el marco de la Experiencia Endeavor NOA en Salta, el tecnólogo y divulgador científico Santiago Bilinkis capturó la atención del público con una profunda reflexión sobre la Inteligencia Artificial (IA). Con un estilo didáctico y directo, el especialista invitó a los asistentes a "cruzar este puente" y entender una revolución tecnológica que, según sus palabras, es "más grande que cualquier revolución tecnológica que hayamos vivido antes” y “que está ocurriendo muchísimo más rápido".
¿Qué es la IA? El cerebro que aprende
El primer eje de la charla se centró en desmitificar el concepto de IA. Bilikis la definió como "una máquina que, en algún sentido, intenta emular la estructura de un cerebro humano". Para ilustrar su punto, usó un ejemplo contundente: una red neuronal alimentada con "millones y millones de estudios médicos" y sus respectivos diagnósticos. Al procesar esta enorme cantidad de datos, la máquina "aprende" a identificar patrones, lo que le permite diagnosticar un estudio nuevo con una precisión notable.
Luego, el orador se adentró en el fenómeno de ChatGPT, que calificó como el resultado de un experimento único: "Le decís: ‘Lee todo lo que han escrito los seres humanos a lo largo de la historia en internet’. Estudia todo. Todo." El modelo se entrenó adivinando palabras faltantes en oraciones, un proceso que le permitió descifrar "todos los secretos del lenguaje" a nivel morfológico, gramatical y sintáctico.
Sin embargo, el divulgador enfatizó un punto crucial: la máquina no entiende la semántica. "La máquina puede predecir que si yo tengo una oración que dice ‘quiero un sándwich de…’, la palabra más probable que siga en Buenos Aires es ‘jamón’, pero en Tucumán es ‘milanesa’, sin saber qué es un sándwich". Concluyó que, por ahora, "no tenemos todavía una máquina que piensa. Tenemos una máquina que habla como si pensara".
De la comprensión al impacto en las empresas
Finalmente, Bilinkis se centró en el tercer eje de su charla, explorando el efecto que la IA tendrá en las empresas. "El mayor efecto de la IA en el mundo del trabajo será la hiperactividad humana. Vamos a ser capaces capaces de hacer cosas mucha más avanzadas, más profundas, más rápidas y de más calidad", cerro.
La tecnología promete transformar no solo la forma en que trabajamos, sino la naturaleza misma de las industrias. La capacidad de las máquinas para procesar información y generar contenido a una velocidad sin precedentes redefinirá roles, optimizará procesos y abrirá nuevas oportunidades de negocio. La charla fue una llamada a la acción para que las empresas y los profesionales no solo observen la revolución, sino que se suban a ella y aprovechen su potencial transformador.