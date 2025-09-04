Santiago Bilinkis sobre la IA en Endeavor NOA: "Lo que estamos haciendo es humanidad artificial"

La tecnología promete transformar no solo la forma en que trabajamos, sino la naturaleza misma de las industrias. La capacidad de las máquinas para procesar información y generar contenido a una velocidad sin precedentes redefinirá roles, optimizará procesos y abrirá nuevas oportunidades de negocio. La charla fue una llamada a la acción para que las empresas y los profesionales no solo observen la revolución, sino que se suban a ella y aprovechen su potencial transformador.