Secciones
DeportesMás deportes

Martín Contini mantiene un gran nivel en la segunda ronda del Abierto del Norte de Golf

El torneo, que se juega en el Jockey Club, reúne a los mejores golfistas del país. Hasta el hoyo 13 del segundo día de competencia, Nelson Ledesma marcha segundo y Augusto Núñez tercero.

CONCENTRACIÓN. Hasta el hoyo 13 del segundo día de competencia, Martín Contini marcha con 12 golpes menos del par de la cancha. CONCENTRACIÓN. Hasta el hoyo 13 del segundo día de competencia, Martín Contini marcha con 12 golpes menos del par de la cancha.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Martín Contini avanza a paso firme en la edición 58 del Abierto del Norte de Golf para profesionales, que se disputará hasta el sábado en la cancha del Country del Jockey Club, ubicada en la zona de la avenida Presidente Perón, de Yerba Buena.

El golfista de 30 años continúa mostrando un muy buen nivel en la segunda ronda del certamen. Hasta el hoyo 13 del segundo día de competencia, Contini marcha con 12 golpes menos del par de la cancha, lo que deja en claro su notable actuación.

El que avanzó del tercer al segundo lugar es Nelson Ledesma. “Muru”, que el domingo viajrá rumbo a Nashville (Estados Unidos) para continuar con su carrera en el Korn Ferry Tour, donde este año acumula cuatro top-25, también ya pasó el hoyo 13 de la segunda jornada y acumula nueve golpes menos del par de la cancha.

El podio se completa con otro golfista tucumano: Augusto Núñez. El también representante del “Jardín de la República” acumula menos siete golpes.

La cuarta posición está igualada por tres golfista que marchan con seis golpes menos del par de la cancha: el bonaerense Andrés Gallegos (que en la primera jornada había terminado en el primer lugar junto con Contini), el tucumano César Costilla y el rosarino Franco Romero.

En esta edición participan 80 profesionales, de los cuales solo los 30 mejores, superarán el corte para disputar las rondas de mañana y del sábado.

Temas TucumánYerba BuenaAndrés "Pigu" RomeroJockey Club de TucumánNelson LedesmaMartín ContiniAugusto NúñezEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
2

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
4

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
5

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
6

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Más Noticias
Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

¿Quién es José Chavarría, el ojo invisible de Atlético Tucumán?

¿Quién es José Chavarría, el "ojo invisible" de Atlético Tucumán?

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

El mensaje de Mariano Campodónico en un momento en el que San Martín necesita reeinventarse para volver a creer

El mensaje de Mariano Campodónico en un momento en el que San Martín necesita reeinventarse para volver a creer

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: "Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes"

AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

AFA suspendió provisoriamente a Leandro Díaz tras la expulsión frente a Gimnasia de La Plata

Messi y un legado interminable: el 10 alcanzará un histórico récord esta noche

Messi y un legado interminable: el "10" alcanzará un histórico récord esta noche

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Comentarios