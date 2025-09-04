Martín Contini mantiene un gran nivel en la segunda ronda del Abierto del Norte de Golf

Martín Contini avanza a paso firme en la edición 58 del Abierto del Norte de Golf para profesionales, que se disputará hasta el sábado en la cancha del Country del Jockey Club, ubicada en la zona de la avenida Presidente Perón, de Yerba Buena.
El golfista de 30 años continúa mostrando un muy buen nivel en la segunda ronda del certamen. Hasta el hoyo 13 del segundo día de competencia, Contini marcha con 12 golpes menos del par de la cancha, lo que deja en claro su notable actuación.
El que avanzó del tercer al segundo lugar es Nelson Ledesma. “Muru”, que el domingo viajrá rumbo a Nashville (Estados Unidos) para continuar con su carrera en el Korn Ferry Tour, donde este año acumula cuatro top-25, también ya pasó el hoyo 13 de la segunda jornada y acumula nueve golpes menos del par de la cancha.
El podio se completa con otro golfista tucumano: Augusto Núñez. El también representante del “Jardín de la República” acumula menos siete golpes.
La cuarta posición está igualada por tres golfista que marchan con seis golpes menos del par de la cancha: el bonaerense Andrés Gallegos (que en la primera jornada había terminado en el primer lugar junto con Contini), el tucumano César Costilla y el rosarino Franco Romero.
En esta edición participan 80 profesionales, de los cuales solo los 30 mejores, superarán el corte para disputar las rondas de mañana y del sábado.