Caen las compras con tarjeta de crédito en medio de la suba de tasas y la presión cambiaria

En línea con este diagnóstico, Federico González Rouco (Empiria) recordó que las cuotas de las tarjetas ya representan el 19% del presupuesto familiar. Por su parte, Martín Kalos (EPyCA Consultores) advirtió que los hogares de ingresos medios bajos, que utilizaban este financiamiento para llegar a fin de mes, comenzaron a acumular deudas. Si bien la tasa de morosidad del 4,5% no amenaza al sistema financiero en su conjunto, sí implica un problema grave para estas familias, que enfrentan un “endeudamiento difícil de revertir”.