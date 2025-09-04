Caen las compras con tarjeta de crédito en medio de la suba de tasas y la presión cambiaria

El consumo con tarjeta de crédito sintió el impacto de la inestabilidad financiera de agosto. Según un informe de First Capital Group, las operaciones en pesos totalizaron $20,9 billones, un incremento mensual del 1,8% en términos nominales y un 93,7% interanual frente a los $10,8 billones de agosto de 2024. Sin embargo, al ajustar por inflación se registró una caída real del 0,2% mensual y un crecimiento del 44,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.
El análisis advierte que la evolución de esta línea de crédito resulta “errática”, producto de los ajustes que realizan las entidades financieras ante el alza del costo del financiamiento y el incremento de la morosidad, explicó a Infobae Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.
El economista Pablo Moldovan (CP Consultora) señaló al mismo medio que la suba de tasas tarda un tiempo en impactar sobre el crédito con tarjeta, debido a que los bancos deben notificar previamente a sus clientes. En cuanto al aumento de la morosidad, lo vinculó a una crisis de ingresos que podría profundizarse y anticipó que los límites de las tarjetas podrían empezar a frenar un consumo que venía sostenido por los plásticos.
En línea con este diagnóstico, Federico González Rouco (Empiria) recordó que las cuotas de las tarjetas ya representan el 19% del presupuesto familiar. Por su parte, Martín Kalos (EPyCA Consultores) advirtió que los hogares de ingresos medios bajos, que utilizaban este financiamiento para llegar a fin de mes, comenzaron a acumular deudas. Si bien la tasa de morosidad del 4,5% no amenaza al sistema financiero en su conjunto, sí implica un problema grave para estas familias, que enfrentan un “endeudamiento difícil de revertir”.
Evolución trimestral y consumo en dólares
First Capital Group detalló que el consumo con tarjetas en el tercer trimestre tiende a consolidarse, luego del pico histórico de mayo, que marcó el mayor auge interanual. Comparado con el segundo trimestre, el semestre cerrado en agosto reflejó un crecimiento más moderado, señalando una posible normalización tras la fuerte ola de gasto inicial.
En paralelo, el consumo en moneda extranjera cayó 16,9% mensual en agosto, arrastrado por la estacionalidad posterior a las vacaciones de invierno y la suba del dólar. El saldo acumulado alcanzó los U$S660 millones, un 42,9% más que los U$S462 millones de agosto de 2024. “Las compras y viajes en el exterior parecen haber encontrado un nuevo piso en torno a los niveles actuales”, apuntó Barbero.
La combinación de un crecimiento nominal en pesos y una caída en dólares refleja cómo la volatilidad cambiaria y las condiciones financieras ajustan el poder de compra de los hogares. Según CP Consultora, la política monetaria contractiva y la suba de tasas impactarán sobre la actividad económica en los próximos meses, en un contexto donde el crédito familiar ya mostraba signos de agotamiento.