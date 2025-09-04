"Perita" fue condenado a cuatro años de prisión por un robo en Yerba Buena

La Justicia homologó este jueves un acuerdo de juicio abreviado que cerró la investigación contra Brian Leonel Villafañe, conocido como “Perita”, quien fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de robo con escalamiento.
La audiencia estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, dirigida por Carlos Picón y representada en esta ocasión por el auxiliar de fiscal Benjamín Zavalía. También participaron el imputado y su defensora oficial. Villafañe reconoció haber ingresado el 6 de enero pasado a una vivienda ubicada en calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, tras escalar una pared de más de dos metros, y haber sustraído diversos bienes: puertas, ventanas y una alacena, entre otros.
Según la investigación, el robo ocurrió entre el 4 y 5 de enero pasados, cuando la vivienda se encontraba deshabitada. Fue una vecina quien dio aviso a la familia propietaria y aportó un video en el que se veía al acusado cargando una de las puertas robadas.
Las pruebas reunidas incluyeron denuncias, testimonios de vecinos, actas de secuestro, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de un comprador ocasional, quien aseguró haber adquirido de Villafañe dos puertas y una alacena por $6.000. Estos bienes fueron recuperados posteriormente en allanamientos, donde también se produjo la detención del acusado.
El tribunal tuvo en cuenta la reincidencia del imputado, ya que Villafañe había sido condenado en 2023 por robo simple. Finalmente, tras la presentación del acuerdo de las partes, el juez interviniente validó la resolución y dictó la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.