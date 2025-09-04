"Perita" fue condenado a cuatro años de prisión por un robo en Yerba Buena

La audiencia estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, dirigida por Carlos Picón y representada en esta ocasión por el auxiliar de fiscal Benjamín Zavalía. También participaron el imputado y su defensora oficial. Villafañe reconoció haber ingresado el 6 de enero pasado a una vivienda ubicada en calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, tras escalar una pared de más de dos metros, y haber sustraído diversos bienes: puertas, ventanas y una alacena, entre otros.