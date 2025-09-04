Secciones
Seguridad

"Perita" fue condenado a cuatro años de prisión por un robo en Yerba Buena

Brian Leonel Villafañe, de 27 años, fue sentenciado a cuatro años de cumplimiento efectivo.

Tribunales penales de Barrio Norte. Tribunales penales de Barrio Norte.
Hace 3 Hs

La Justicia homologó este jueves un acuerdo de juicio abreviado que cerró la investigación contra Brian Leonel Villafañe, conocido como “Perita”, quien fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de robo con escalamiento.

La audiencia estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, dirigida por Carlos Picón y representada en esta ocasión por el auxiliar de fiscal Benjamín Zavalía. También participaron el imputado y su defensora oficial. Villafañe reconoció haber ingresado el 6 de enero pasado a una vivienda ubicada en calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, tras escalar una pared de más de dos metros, y haber sustraído diversos bienes: puertas, ventanas y una alacena, entre otros.

Según la investigación, el robo ocurrió entre el 4 y 5 de enero pasados, cuando la vivienda se encontraba deshabitada. Fue una vecina quien dio aviso a la familia propietaria y aportó un video en el que se veía al acusado cargando una de las puertas robadas.

Las pruebas reunidas incluyeron denuncias, testimonios de vecinos, actas de secuestro, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de un comprador ocasional, quien aseguró haber adquirido de Villafañe dos puertas y una alacena por $6.000. Estos bienes fueron recuperados posteriormente en allanamientos, donde también se produjo la detención del acusado.

El tribunal tuvo en cuenta la reincidencia del imputado, ya que Villafañe había sido condenado en 2023 por robo simple. Finalmente, tras la presentación del acuerdo de las partes, el juez interviniente validó la resolución y dictó la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Temas Yerba BuenaCarlos Picón
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un joven fue atacado por una jauría tras trepar la tapia de su vecina en Yerba Buena

Un joven fue atacado por una jauría tras trepar la tapia de su vecina en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
1

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei
2

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
3

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
4

¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
5

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
6

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Más Noticias
Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo

“Estoy recuperando el tiempo que perdí”: Evangelina Anderson ya tendría nuevo novio

“Estoy recuperando el tiempo que perdí”: Evangelina Anderson ya tendría nuevo novio

Federico Pelli: La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes

Pekerman señaló quien será el sucesor de Messi: "Va a marcar una época y nos hará ganar cosas importantes"

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros

Comentarios