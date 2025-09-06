Panqueques caseros: la receta simple para conquistar a grandes y chicos

Los panqueques caseros se consolidaron como una opción versátil y deliciosa que puede disfrutarse en cualquier momento del día: desayuno, postre o incluso una cena rápida. Con ingredientes simples que la mayoría de las personas ya tiene en su cocina, preparar esta delicia es más fácil de lo que parece.
Ingredientes esenciales
Para elaborar los mejores panqueques necesitarás:
1 taza de harina leudante o de repostería (también se puede usar harina común con una cucharadita de polvo de hornear).
1 huevo.
¾ de taza de leche (180 ml), que puede ser entera, semidesnatada o de origen vegetal.
Un chorro de aceite de girasol o de oliva.
Paso a paso para unos panqueques perfectos
Preparación inicial: Reúne todos los ingredientes y, si es necesario, ajusta la harina con polvo de hornear para lograr la esponjosidad característica.
Mezclar los ingredientes secos y líquidos: Combina la harina, el huevo y la leche en un bol hasta que la mezcla quede uniforme y sin grumos.
Añadir el aceite: Incorpora un chorrito de aceite para lograr una masa suave. Si queda muy espesa, agrega un poco más de leche.
Calentar la sartén: Prepara una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y añade un poco de aceite o manteca.
Cocinar los panqueques: Vierte una cucharada de la mezcla y extiéndela formando un círculo. Cocina hasta que aparezcan burbujas en la superficie, da vuelta y cocina hasta que ambos lados estén dorados.
Servir y disfrutar: Los panqueques pueden acompañarse con dulce de leche, miel o frutas para una versión dulce, o con queso, huevos fritos o jamón para una opción salada.