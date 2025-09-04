Efecto supertasas: cayó el crédito a empresas por primera vez en más de un año

Expertos señalan que esta es la primera vez en más de un año que se observa una caída nominal en los saldos de préstamos. Las empresas han optado por cancelar su financiamiento ante el alto costo, lo que podría sostenerse por algunos meses. Sin embargo, para poder crecer en producción o ventas, será indispensable que las empresas puedan acceder a fondos con condiciones más compatibles con el mercado.