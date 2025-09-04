Secciones
Hoy, en “Fuerte al medio” toda la previa del último partido de Messi con la Selección

Se emite todos los jueves de 14 a 15 por LG Play, Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow, nuestra web y el canal oficial de YouTube de nuestro diario.

Hace 1 Hs

A partir de las 14, no te pierdas una nueva emisión de “Fuerte al medio”, la nueva propuesta deportivo de LA GACETA, que se emite en vivo por LG Play, por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y el canal de YouTube de nuestro diario. En el programa de hoy, con un móvil desde Buenos Aires, te mostraremos toda la previa del último partido de Lionel Messi por Eliminatorias con la camiseta de la Selección Argentina jugando en el Monumental.  

“Fuerte al medio” propone una manera distinta de vivir la actualidad deportiva. Un formato que no grita, que no repite fórmulas, que no llena el aire con lugares comunes. La idea es hablar de lo que pasa en las canchas, claro; pero también de lo que pasa alrededor: de los clubes, de los protagonistas, de las pasiones, de los dilemas y de todo lo que el deporte moviliza en nuestra provincia y más allá.

En un momento en el que la información abunda pero muchas veces no conecta, “Fuerte al medio” busca ser una alternativa. Un espacio de conversación genuina, en el que no se subestima, no se apura, ni mucho menos se impone. Un lugar en el que el deporte se piensa, se disfruta y se comparte.

Comentarios