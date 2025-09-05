Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Los investigadores también hallaron que la pérdida de árboles no sólo resta humedad al ambiente, sino que, además, incrementó el calor en la Amazonia en unos dos grados desde 1985, siendo la deforestación responsable de un 16% de esa suba. El profesor Marco Franco, de la Universidad de San Pablo, quien dirigió la investigación, aseguró que los resultados lo sorprendieron: “esperábamos un impacto fuerte, pero no tan alto”.